Raih UN Population Award, RI Tekankan Komitmen Kerja Sama Bidang Populasi

New York: Population Award ?dari Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan bentuk kepercayaan komunitas internasional kepada Indonesia. Momentum ini harus dimaksimalkan untuk dorong kepemimpinan Indonesia di isu kependudukan dan populasi. Demikian disampaikan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di New York, Duta Besar Arrmanatha Nasir dalam pertemuan dengan, Prof. Rizal Damanik (Deputi bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN).Pada 13 Juni 2022 di New York, Amerika Serikat (AS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerima United Nations on Population Award yang diserahkan oleh Komite UNPA dan UNFPA.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Rabu, 15 Juni 2022, penghargaan diberikan sebagai rekognisi atas kepemimpinan BKKBN di bidang populasi, termasuk di sektor kerja sama internasional, pemberdayaan pemuda, inisiatif kependudukan berbasis keagamaan (faith-based), stunting, serta pemberdayaan older persons.Dubes Nasir, atau akrab disapa Dubes Tata, menyampaikan juga bahwa penghargaan ini merefleksikan besarnya harapan komunitas internasional atas kepemimpinan Indonesia. Lebih lanjut, ia menekankan ada banyaknya kesempatan yang dapat dimanfaatkan guna mendukung kiprah Indonesia dalam isu kependudukan di tingkat internasional.Termasuk di antaranya adalah Triangular Cooperation dan mekanisme IndonesiaAID. Menyambut pandangan tersebut, Prof. Rizal nyatakan komitmen BKKBN yang berupaya mendorong secara maksimal kerja sama internasional di bidang kependudukan.Pada Awarding Ceremony, Direktur Eksekutif UNFPA, Natalia Kanem sampaikan pandangan sejalan."Penghargaan kepada Indonesia menunjukkan kepercayaan negara-negara kepada kepemimpinan Indonesia dalam berbagai bidang terkait isu populasi. Salah satu yang paling utama adalah Kerja Sama Selatan-Selatan," ujar Natalia. Ia menyampaikan juga bahwa dukungan Indonesia untuk peningkatan kapasitas negara lain telah turut mendukung pemajuan isu populasi di negara-negara tersebut.Dalam pidatonya saat Awarding Ceremony, Prof. Rizal nyatakan bahwa peran aktif Indonesia ini dapat terlaksana atas dukungan berbagai aktor di dalam negeri. Apresiasi disampaikan kepada Presiden RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Perutusan Tetap RI di New York, dan pegiat isu populasi di BKKBN di lapangan.UN Population Award merupakan penghargaan tahunan yang diserahkan UNFPA sebagai apresiasi terhadap kontribusi dan kinerja individu dan instansi dalam pemajuan isu populasi. Penentuan penerima UN Population Award dilaksanakan berdasarkan voting anggota Komite UNPA yang terdiri dari 7 negara, UNFPA, dan UN DESA.Pada 2022, BKKBN terpilih sebagai penerima UN Population Award dalam kategori institusi. Bersama BKKBN, dari kategori individu, terpilih Emma Theofelus Menteri Muda dan aktivis dalam isu Kesehatan reproduksi di Namibia.