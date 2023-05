Dicekik, Pria Tunawisma Meninggal di Kereta Bawah Tanah New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Seorang pria meninggal di kereta bawah tanah New York City, Amerika Serikat (AS) setelah dicekik oleh sesama penumpang. Video kejadian mematikan itu menunjukkan pria berusia 30 tahun itu ditahan oleh seorang veteran Marinir AS berusia 24 tahun.“Seorang pria yang bertindak ‘tidak menentu’ di kereta bawah tanah Kota New York tewas setelah penumpang lain mencekiknya,” kata polisi dan saksi mata, seperti dikutip Daily News, Jumat 5 Mei 2023.Pemeriksa medis Kota New York menetapkan bahwa Jordan Neely, 30, meninggal karena kompresi pada bagian leher.Menurut Daily News berdasarkan keterangan seorang penumpang, kejadian itu dimulai sekitar pukul 14.30 pada Senin 1 Mei 2023, ketika seorang pria yang diidentifikasi sebagai Neely, yang "biasa mengamen di kereta bawah tanah sebagai peniru Michael Jackson," berada di kereta F pusat kota ketika dia mulai berteriak dan berteriak.“Neely berteriak dan melempar sampah ke penumpang. Hal itu memicu pria lain, yang diidentifikasi sebagai veteran Marinir berusia 24 tahun, untuk turun tangan,” laporan itu.“Saya tidak punya makanan, saya tidak perlu minum, saya muak,” teriak Neely, menurut Juan Alberto Vázquez, jurnalis lepas dan sesama penumpang.“Saya tidak keberatan masuk penjara dan dipenjara seumur hidup. Saya siap mati,” lanjut teriakan Neely.Cuplikan video dari pertemuan yang diambil oleh Vázquez dan diposting ke Facebook menunjukkan Neely, yang berkulit hitam, mengayun-ayunkan tangannya saat dia ditahan dengan cekikan oleh veteran, yang berkulit putih. Dua pria lain terlihat berdiri di dekat Neely dalam video berdurasi tiga menit itu, mendorong lengannya menjauh saat dia tetap mencekik.Ketiga pria itu kemudian melepaskan Neely yang terlihat tergeletak tak bergerak di lantai kereta.Menurut Vázquez, Neely dicekik selama hampir 15 menit sebelum dia kehilangan kesadaran."Saya menyaksikan pembunuhan di kereta bawah tanah Manhattan hari ini," tulis Vázquez di Facebook.Ketika polisi tiba, Neely tidak responsif dan responden pertama tidak dapat menghidupkannya kembali. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit setempat, di mana dia dinyatakan meninggal.Sementara pelaku yang berusia 24 tahun itu dibawa untuk diinterogasi dan dibebaskan.Pengacara tunawisma menyerukan penyelidikan menyeluruh atas kematian Neely.Dalam sebuah pernyataan, Dave Giffen, direktur Coalition for the Homeless, mengatakan bahwa "insiden mengerikan ini adalah pengingat lain" dari "kegagalan total (oleh Gubernur New York Kathy Hochul dan Wali Kota New York Eric Adams) untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang kritis sangat dibutuhkan oleh begitu banyak orang di kota kami.”“Terlebih lagi, fakta bahwa seseorang yang mengambil nyawa seorang manusia yang tertekan dan sakit mental di kereta bawah tanah dapat dibebaskan tanpa menghadapi konsekuensi apa pun sangatlah mengejutkan,” tambah Giffen.“Ini membuktikan ketidakpedulian Kota yang tidak berperasaan terhadap kehidupan orang-orang. mereka yang tunawisma dan tidak sehat secara kejiwaan. Ini adalah parodi mutlak yang harus segera diselidiki,” ujar Giffen.Namun, secara statistik, kejahatan di New York City sebenarnya sedang menurun.Menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Kepolisian New York, pembunuhan, penembakan, dan insiden serius kejahatan kereta bawah tanah semuanya menurun di bulan Februari jika dibandingkan dengan jumlah insiden serupa di bulan yang sama tahun lalu.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id