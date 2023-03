Elon Musk Berdebat dengan Dirjen WHO Tentang Peran Badan Kesehatan Itu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: CEO Twitter Elon Musk mengatakan pada Kamis 23 Maret 2023 dalam sebuah tweet bahwa negara-negara tidak boleh 'menyerahkan otoritas' kepada Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ). Kepala badan kesehatan PBB dengan cepat menolak komentarnya."Negara tidak boleh menyerahkan otoritas kepada WHO," tulis Musk, yang akun Twitternya memiliki lebih dari 132 juta pengikut, menanggapi video senator sayap kanan Australia Malcolm Roberts yang mengkritik organisasi tersebut."Negara-negara tidak menyerahkan kedaulatan kepada @WHO," Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mentweet sebagai tanggapan, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat 24 Maret 2023."#PandemicAccord tidak akan mengubah itu. Kesepakatan itu akan membantu negara-negara untuk lebih menjaga diri dari pandemi," tambahnya.Dalam komentar terpisah pada konferensi pers mingguan WHO pada Kamis malam, Tedros mengatakan klaim bahwa perjanjian pandemi akan membuat negara-negara melepaskan kekuasaan kepada WHO adalah 'salah' dan 'berita palsu'."Jika ada politisi atau pebisnis, atau siapa pun yang bingung tentang apa itu kesepakatan pandemi dan bukan, kami akan dengan senang hati mendiskusikan dan menjelaskannya," ucap Tedros, merujuk pada komentar Musk.Sejak covid-19 pertama kali muncul lebih dari tiga tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluhkan "infodemik" misinformasi dan disinformasi seputar pandemi.Kadang-kadang badan PBB menjadi sasaran langsung serangan semacam itu, dengan beberapa komentator menuduhnya berusaha merebut kebijakan kesehatan dari pemerintah. Terutama sejak negosiasi internasional antara negara-negara anggota dimulai tentang perjanjian pandemi baru untuk menghindari dan menangani wabah di masa depan.WHO terdiri dari 194 negara anggota yang mengambil keputusan besar tentang kebijakan dan anggaran kesehatannya melalui pertemuan tahunan yang dihadiri oleh pemerintah.