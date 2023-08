Ledakan Kemungkinan yang Jatuhkan Pesawat Ditumpangi Bos Wagner

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kemungkinan dibunuh

Washington: Para pejabat Amerika Serikat (AS) menekankan bahwa berbagai teori tentang penyebab jatuhnya sebuah pesawat di Rusia masih dieksplorasi. Presiden Vladimir Putin mengakui kejadian tersebut dan berbicara tentang Yevgeny Prigozhin “Sebuah ledakan di pesawat yang diyakini membawa pemimpin tentara bayaran Rusia, Yevgeny Prigozhin kemungkinan besar menjatuhkan pesawat tersebut. Menewaskan semua penumpang di dalamnya,” menurut pejabat AS dan Barat lainnya yang mengutip informasi intelijen awal, seperti dikutip The New York Times, Jumat 25 Agustus 2023.Kesimpulan pasti belum tercapai, namun ledakan adalah teori utama yang menyebabkan pesawat pribadi jatuh di lapangan antara Moskow dan Saint Petersburg.“Ledakan itu mungkin disebabkan oleh bom atau alat lain yang ditanam di pesawat, meskipun teori lain, seperti bahan bakar palsu, juga sedang dieksplorasi,” kata para pejabat yang enggan disebutkan namanya untuk membahas masalah tersebut.Para pejabat AS semakin yakin, baik secara publik maupun pribadi, bahwa Prigozhin telah meninggal, dan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin yang memerintahkan pembunuhan tersebut, berniat untuk menyingkirkan tokoh yang memimpin pemberontakan singkat pada Juni itu. Prigozhin dianggap sebagai tantangan terbesar terhadap pemerintahan Putin dalam beberapa dekade terakhir.Sementara Brigadir Jenderal Patrick Ryder, sekretaris pers Pentagon mengatakan, penilaian awal AS, berdasarkan “berbagai faktor,” adalah bahwa Prigozhin kemungkinan tewas dalam kecelakaan itu.Jenderal Ryder tidak menyatakan teori mengenai kecelakaan tersebut, namun mengatakan Amerika Serikat tidak memiliki informasi yang menunjukkan bahwa rudal permukaan-ke-udara telah menjatuhkan pesawat tersebut.Pejabat lain mengatakan intelijen satelit Amerika tidak mendeteksi peluncuran rudal, dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa senjata permukaan-ke-udara berhasil menghancurkan pesawat tersebut. Pemerintah negara-negara Barat terus menjajaki kemungkinan penggunaan rudal udara-ke-udara, bahkan jika ledakan di kapal tetap menjadi skenario yang lebih mungkin terjadi.Analisis yang dilakukan oleh The New York Times terhadap data penerbangan dan video dari kecelakaan tersebut menunjukkan kemungkinan besar ada setidaknya satu peristiwa bencana di udara yang terjadi beberapa menit sebelum jet pribadi tersebut jatuh. Jatuhnya pesawat secara drastis dan puing-puing yang tersebar luas, menurut para ahli, menunjukkan adanya ledakan atau pecahnya pesawat secara tiba-tiba, bukan kerusakan mekanis.Para pejabat mengatakan kemungkinan besar Putin memerintahkan pembunuhan Prigozhin pada saat yang sama atau segera setelah presiden Rusia mencopot Jenderal Sergei Surovikin dari komando militernya.Kecelakaan pesawat itu terjadi hanya beberapa jam setelah pihak berwenang Rusia mengatakan Jenderal Surovikin telah dicopot dari jabatannya. Jenderal Surovikin, seperti Prigozhin, dipandang sangat efektif dalam perang Ukraina. Sebagai sekutu Prigozhin, Jenderal Surovikin setidaknya mengetahui rencana pemimpin tentara bayaran tersebut dan bahkan mungkin membantu pemberontakan, menurut para pejabat AS.Selama pemberontakan, pasukan dari kelompok paramiliter Wagner , yang didirikan oleh Prigozhin, mengambil alih kota utama di selatan dan konvoi tentara bayaran bersenjata berbaris menuju Moskow. Meskipun Putin mengecam Prigozhin dan para penyelenggara pemberontakan karena “mengkhianati negara mereka,” beberapa analis mengatakan bahwa kejadian tersebut membuat Putin terlihat lemah.Dalam komentar publik pada hari Kamis, Putin tidak secara eksplisit mengkonfirmasi kematian pemimpin Wagner tersebut, namun ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka yang tewas dalam kecelakaan itu dan mengatakan bahwa penyelidik Rusia akan melanjutkan penyelidikan “sampai akhir.”Putin menyebut Prigozhin dengan tanggapan unik: “Ini adalah orang dengan nasib yang rumit. Dia membuat beberapa kesalahan serius dalam hidup, tapi dia juga mencapai hasil yang diperlukan.”Daripada berfokus pada pemberontakan Prigozhin yang gagal, Putin berbicara tentang upaya Wagner di Ukraina. Di bawah arahan Prigozhin, kelompok paramiliter memainkan peran penting dalam merebut Bakhmut, kemajuan paling signifikan Rusia di Ukraina sejak musim panas lalu.Pada Kamis, outlet berita dan upaya propaganda Rusia berfokus pada gagasan bahwa pesawat yang jatuh itu jatuh karena suatu kecelakaan. “Kampanye informasi secara bertahap mulai menyebar di media sosial Rusia, dengan banyaknya postingan yang berspekulasi bahwa Prigozhin dibunuh atas perintah Putin atau karena bom di pesawat,” menurut Jonathan Teubner, kepala eksekutif FilterLabs AI, yang melacak sentimen informasi publik di Rusia.Postingan internet Rusia juga berisi petunjuk tentang apa yang mungkin menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut.Video yang diposting di aplikasi perpesanan Telegram menunjukkan puing-puing pesawat di tiga lokasi yang membentang sepanjang dua mil. Satu situs berisi badan pesawat utama, sebuah Embraer Legacy 600, satu berisi bagian ekor, dan yang ketiga berisi potongan puing-puing yang lebih kecil. Lokasi puing-puing tersebut kira-kira sejajar dengan arah perjalanan pesawat.