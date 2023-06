Mike Pence Tantang Donald Trump untuk Pencapresan Partai Republik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Iowa: Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence diperkirakan akan secara resmi mengumumkan kampanye kepresidenannya pada awal Juni. Ini menempatkannya dalam persaingan dengan bos lamanya, mantan Presiden Donald Trump.Media-media AS melaporkan bahwa Pence akan mengumumkan kampanyenya pada 7 Juni, menyiapkan pertarungan dengan Donald Trump.Pada Rabu, kantor berita AS termasuk The Associated Press dan Reuters melaporkan bahwa Pence akan meluncurkan pencalonannya untuk Gedung Putih pada 7 Juni di negara bagian Iowa, mengutip sumber yang mengetahui rencananya.Pence telah mengkritik Trump karena retorikanya pada 6 Januari 2021, ketika massa pendukung Trump menyerbu Capitol AS dalam upaya untuk membatalkan pemilihan presiden 2020.Sebuah panel kongres yang menyelidiki kerusuhan tersebut mengatakan telah mendengar kesaksian bahwa Trump telah berkomentar menyetujui ketika anggota massa meminta untuk menggantung Pence karena menolak mengikuti skema untuk menolak suara Electoral College.Pence sejak itu mengecam retorika Trump sebagai "sembrono" dan mengatakan bahwa "sejarah akan menilai" mantan presiden itu.