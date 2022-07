Belum Ada Kesepakatan Pertukaran Tahanan Rusia-AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Rusia mengatakan bahwa pembicaraan sedang berlangsung tentang kemungkinan pertukaran tahanan antara Moskow dan Washington , tetapi belum ada kesepakatan. Sebelumnya tersiar kabar adanya negosiasi tersebut."Hasil konkret belum tercapai," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Kamis 28 Juli 2022.“Moskow berharap kepentingan kedua belah pihak akan diperhitungkan,” imbuh Zakharova. Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada Rabu 27 Juli 2022 bahwa mereka telah membuat "proposal substansial" ke Moskow untuk membebaskan dua orang Amerika yang ditahan di Rusia. Mereka yang diminta dibebaskan antara lain, bintang bola basket waninta AS Brittney Griner dan mantan Marinir Paul Whelan.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menolak untuk mengonfirmasi laporan bahwa Washington menawarkan menukar tahanan Amerika dengan Viktor Bout, seorang pedagang senjata Rusia yang menjalani hukuman 25 tahun di AS.Blinken mengatakan dia akan berbicara dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov "dalam beberapa hari mendatang”. Ini akan menjadi percakapan telepon pertama mereka sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari.Bout, 55, adalah tahanan Rusia dengan profil tertinggi yang menjalani hukuman di AS. Dia menginspirasi film penyelundupan senjata 2005 "Lord of War" yang dibintangi Nicholas Cage.Istri Bout, Alla, mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya tidak tahu apa-apa tentang kemungkinan pertukaran itu.Washington dan Moskow telah terlibat dalam satu pertukaran tahanan sejak Rusia melancarkan serangan ke Ukraina. Pada April, Washington menukar mantan Marinir AS Trevor Reed dengan terpidana penyelundup narkoba Rusia Konstantin Yaroshenko.