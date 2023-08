Jadi Mata-mata Tiongkok, Dua Prajurit AL Amerika Serikat Ditangkap

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Wenheng Zhao dan Jinchao Wei, anggota Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), secara terpisah dituduh berbagi rencana dan teknologi militer. Keduanya ditangkap dengan tuduhan memberikan rahasia militer ke Tiongkok , membahayakan keamanan nasional.Berbicara pada konferensi pers pada Kamis, Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional Matt Olsen mengatakan, divisinya akan "tanpa henti" dalam mengejar akuntabilitas.“Melalui dugaan kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini, informasi sensitif militer berakhir di tangan Republik Rakyat Tiongkok,” kata Olsen, seperti dikutip Al-Jazeera, Jumat 4 Agustus 2023.Olsen menambahkan bahwa Tiongkok “berdiri terpisah” dalam ancaman yang ditimbulkannya terhadap keamanan AS. “Tiongkok tidak tertandingi dalam keberanian dan jangkauan upaya jahatnya untuk menumbangkan hukum kita,” imbuhnya.Anggota layanan Angkatan Laut yang dituduh diidentifikasi sebagai Jinchao Wei, juga dikenal dengan nama depan Patrick, dan Wenheng Zhao yang berusia 26 tahun, yang dipanggil Thomas.Kedua pelaut itu terlibat dalam operasi pengumpulan informasi terpisah saat bekerja di Angkatan Laut AS, menurut Departemen Kehakiman.Bagi Wei, dugaan persekongkolan itu dimulai pada 2022, ketika ia menjabat sebagai masinis di kapal USS Essex, sebuah kapal serbu amfibi.Pada Februari tahun itu, dia mulai berkomunikasi dengan seorang perwira intelijen Tiongkok yang mencari informasi tentang Essex dan kapal lain di Angkatan Laut AS, menurut jaksa penuntut.Mereka menuduh Wei mengirimkan lusinan manual teknis dan cetak biru kepada perwira intelijen Tiongkok, mengungkap sistem senjata dan "teknologi penting" lainnya yang digunakan di atas kapal.Wei juga mengambil foto dan video peralatan militer, menurut Departemen Kehakiman.Dalam satu kasus, perwira intelijen Tiongkok meminta informasi tentang latihan perang maritim yang akan datang yang melibatkan Marinir AS. “Menanggapi permintaan ini,” tulis jaksa penuntut,“Wei mengirim banyak foto peralatan militer ke petugas intelijen,” tuturnya.Wei akhirnya didakwa dengan konspirasi untuk mengirim informasi pertahanan nasional ke Tiongkok.Kasus terhadap Pelaut Zhao, sementara itu, bergantung pada suap yang diduga dia terima sebagai imbalan untuk berbagi informasi militer sensitif yang dapat dia akses melalui izin keamanan AS.Pada Agustus 2021, Departemen Kehakiman menuduh bahwa seorang perwira intelijen Tiongkok mendekati Zhao dengan kedok bekerja sebagai peneliti ekonomi maritim, mencari informasi investasi.Zhao dituduh mengambil foto dan merekam video atas nama petugas intelijen. Di antara informasi yang disampaikan adalah rencana latihan militer skala besar di kawasan Indo-Pasifik dan cetak biru pangkalan di Jepang.Surat dakwaan mengatakan dia menerima sekitar USD14.866 untuk informasi tersebutKasus terhadap kedua pria itu terjadi pada saat ketegangan meningkat antara AS dan Tiongkok, dengan kedua belah pihak menuduh yang lain melakukan spionase. Pada akhir Januari, misalnya, keributan politik meletus di AS setelah balon mata-mata Negeri Tirai Bambu yang diduga terlihat melintasi Amerika Utara, melewati situs militer yang sensitif.Pemerintah Tiongkok menolak pesawat itu sebagai balon cuaca sipil, tetapi para pejabat AS menggandakan, dengan mengatakan pada Februari bahwa itu "jelas untuk pengawasan intelijen".Balon itu akhirnya ditembak jatuh di atas Samudra Atlantik pada 4 Februari, sebuah tindakan yang oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok disebut sebagai "reaksi berlebihan". Kementerian sejak itu menuduh AS menerbangkan balon mata-matanya sendiri di atas wilayah udara Tiongkok, sebuah tuduhan yang dibantah oleh AS.Tapi perseteruan antara kedua negara -,yang mewakili dua ekonomi terbesar di dunia,- berlanjut sejak saat itu.Pada April, Pemerintah AS menangkap dua pria karena menjalankan "kantor polisi rahasia" di New York City, untuk terlibat dalam "penindasan transnasional" terhadap aktivis dan pembangkang. Tiongkok membantah adanya kantor polisi rahasia semacam itu.Dan pada bulan Juni, media AS memuat laporan bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan fasilitas penyadapan rahasia di Kuba. Baik Kuba maupun Tiongkok mengecam tuduhan itu sebagai fitnah.