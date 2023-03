Donald Trump Akan Ditangkap Selasa Ini? Warga AS Bersiap Menanti Drama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kepolisian New York (NYPD) memperketat keamanan menjelang potensi penangkapan yang disebut mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mungkin akan dilakukan terhadap dirinya pada Selasa, 21 Maret 2023. Sejumlah pihak menilai, penangkapan ini terkait dengan dugaan uang suap yang dibayarkan Trump kepada seorang aktris porno bernama Stormy Daniels.Sebelumnya, Trump sempat menyerukan para pendukungnya untuk melakukan demonstrasi massal jika dirinya memang ditangkap pada Selasa.Pendukung Trump dijadwalkan melakukan aksi protes di New York pada Senin kemarin, saat dewan juri mempertimbangkan penyelidikan terhadap Trump oleh Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg atas pembayaran uang suap kepada Stormy Daniels di tahun 2016.Dikutip dari Malay Mail, Donald Trump akan menjadi mantan atau presiden aktif pertama yang didakwa melakukan kejahatan jika dakwaan itu jadi diajukan – sebuah langkah yang akan mengirimkan gelombang kejutan melalui musim pemilihan umum AS 2024, di mana pria berusia 76 tahun itu mencalonkan diri untuk mendapatkan kembali jabatannya.Bragg, seorang politikus Partai Demokrat, belum mengonfirmasi rencana secara terbuka, tetapi telah mengajukan saksi kunci di depan juri dalam beberapa pekan terakhir dan menawarkan Trump kesempatan untuk bersaksi. Panel diharapkan untuk memberikan suara apakah akan segera mendakwa eks presiden.Trump mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa ia kemungkinan akan "ditangkap" polisi hari Selasa ini. Ia pun mendesak para pendukungnya untuk melakukan, "Protes, ambil kembali negara kita!" meski pengacaranya mengatakan komentar itu didasarkan pada laporan media, bukan tindakan jaksa.Baca juga: Donald Trump Prediksi Dirinya Akan Ditangkap Polisi Selasa Depan Jika memang ada perintah, NYPD bersiap untuk melakukan penangkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika terjadi, maka masyarakat AS dan juga dunia akan melihat eks presiden Negeri Paman Sam ditangkap, dan bahkan mungkin diborgol. NYPD mempersiapkan potensi penangkapan ini dengan mendirikan barikade di luar kantor Bragg dan Trump Tower di Fifth Avenue.Belasan polisi senior telah bertemu dengan pembantu wali kota New York pada Minggu lalu untuk membahas keamanan dan rencana darurat terhadap aksi protes massa pendukung Trump, lapor New York Times.NBC News mengatakan bahwa polisi dan lembaga penegak hukum lainnya telah melakukan "penilaian keamanan awal," termasuk menempatkan perimeter keamanan di sekitar Pengadilan Kriminal Manhattan tempat Trump kemungkinan akan hadir di depan hakim.Sejumlah pejabat Demokrat telah memperingatkan bahwa seruan Trump untuk melakukan aksi protes dapat memicu terulangnya peristiwa seperti di Gedung Capitol AS pada Januari 2021.