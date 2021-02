PM Kanada: Kepemimpinan AS di Kancah Global Sangat Dirindukan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ottawa: Perdana Menteri Justin Trudeau membalas pujian yang dilontarkan Presiden Joe Biden mengenai Kanada sebagai "sahabat terdekat" Amerika Serikat. Menurut PM Trudeau, kepemimpinan AS di level global begitu dirindukan."Kepemimpinan AS sangat dirindukan dalam empat tahun terakhir ini," kata PM Trudeau, dilansir dari France 24, Rabu, 24 Februari 2021. Baik PM Trudeau maupun Biden sama-sama tidak menyebutkan nama mantan presiden AS Donald Trump.Di bawah kepemimpinan Trump, hubungan AS dengan Kanada cenderung merenggang. Padahal, dua negara bertetangga ini secara tradisional selalu menjalin hubungan erat dari waktu ke waktu.Masih seputar keepemimpinan, PM Trudeau berterima kasih kepada Biden yang telah mengembalikan AS ke Perjanjian Iklim Paris. Kembalinya AS dinilai sebagai langkah signifikan dalam upaya global menangani isu perubahan iklim dan pemanasan global.PM Trudeau juga mengatakan bahwa Kanada dan AS akan terus bekerja sama dalam melewati pandemi Covid-19 . "Kami ingin menarik beban ini dari seluruh dunia, dan membuat bumi kita menjadi tempat yang lebih baik dan aman bagi semua orang," tutur PM Trudeau.Kedua pemimpin juga memperkuat tekad mereka dalam bersatu menghadapi Tiongkok. Secara spesifik, Biden akan membantu Kanada dalam membebaskan dua warganya yang ditahan di Tiongkok.Michael Spavor dan Michael Kovrig ditangkap di Tiongkok pada 2018 atas tuduhan spionase. Penangkapan terjadi tak lama setelah CEO Huawei Meng Wanzhou ditahan oleh pihak berwenang Kanada di British Columbia atas tuduhan ekstradisi dari Amerika Serikat.Baca: Joe Biden dan PM Kanada Siap Bersatu Melawan Tiongkok (WIL)