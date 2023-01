Sah! Kevin McCarthy dari Partai Republik Terpilih Sebagai Ketua DPR AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Setelah melewati 15 putaran pemungutan suara, Kevin McCarthy dari Partai Republik terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 7 Januari 2023.McCarthy mengalahkan lebih dari 12 calon dan mengubah mereka menjadi pendukung dirinya. Dalam pemungutan suara putaran ke-14, McCarthy tidak jadi menang karena kekurangan satu suara dukungan.Memasuki putaran ke-15, McCarthy terpilih sebagai Ketua DPR AS dengan 216 suara dukungan. McCarthy sempat menghadapi ketegangan internal, berhadapan dengan Lauren Boebert dari Colorado dan Matt Gaetz asal Florida.Mengutip dari laman Euronews, ini merupakan kali pertama dalam 100 tahun seorang calon ketua DPR AS tidak langsung terpilih di pemungutan suara putaran pertama.Dukungan untuk McCarthy sempat menurun dalam tiga hari pertama, dari 203 pada Selasa menjadi 200 di hari Kamis.Ia membutuhkan dukungan lebih dari sepertiga anggota DPR. Dengan adanya 222 politisi Republik di DPR AS, McCarthy membutuhkan sebagian besar dukungan mereka.Total 212 anggota DPR AS dari Partai Demokrat sepakat mendukung pemimpin minoritas Hakeem Jefferies di setiap pemungutan suara, kecuali di putaran ke-12 saat salah satu anggota harus keluar ruangan karena menjalani operasi kecil.Baca: Masuki Hari ke-4 Pemilihan, Akankan McCarthy Berhasil Jadi Ketua DPR AS? Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id