Keren! Pameran Makanan Indonesia di New York Bakal Jadi Agenda Rutin

New York: Pameran produk makanan dan kopi usaha kecil dan menegah (UKM) Indonesia yang digelar di New York, Amerika Serikat, sukses menuai antusiasme komunitas pencinta makanan. Bazar yang digelar pada Desember 2021 silam itu rencananya akan menjadi agenda rutin di tahun 2022.“Hopefully, acara ini akan berlanjut sampai tahun depan. Tujuannya untuk membantu semua pemilik bisnis sekaligus mempromosikan produk Indonesia,” ungkap Koordinator NY-Indonesia Food Bazar, Fefe Anggono, dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Minggu, 9 Januari 2022.Gelaran bertajuk ‘One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture’ ini menggandeng 22 pelaku UKM binaan Kementerian Pertanian (Kementan). Produk yang ditampilkan pun beragam.Misalnya, makanan siap saji, produk segar, hingga olahan kopi, tepung, dan rempah-rempah. Produk tersebut dibanderol harga sekitar US$10 hingga US$20.Dengan menerapkan protokol kesehatan, bazar yang merupakan kolaborasi antara komunitas Indonesian Food Bazaar dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC ini menarik ratusan peserta yang hadir. Tak hanya diaspora, warga AS di sekitar area Elmhurst, Queens, New York.