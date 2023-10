Biden Sebut Dukungan AS untuk Israel dan Ukraina 'Menyatukan Dunia'

Advertisement

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyampaikan secara langsung kepada rakyat Amerika pada hari Kamis kemarin bahwa negaranya mempunyai kewajiban keamanan nasional yang "penting" untuk membantu Israel dan Ukraina, yang akan membutuhkan bantuan militer senilai miliaran dolar.Dalam pidato yang jarang terjadi di jam tayang utama televisi dari Ruang Oval Gedung Putih, Biden mengatakan dirinya akan meminta Kongres AS untuk menyetujui "permintaan anggaran mendesak" untuk mendukung "mitra penting" AS, termasuk Israel dan Ukraina. Anggaran darurat ini diestimasi mencapai USD100 miliar.Pengelompokan bantuan untuk Israel dan Ukraina menggarisbawahi berbagai tantangan keamanan nasional dan internasional yang saat ini dihadapi AS, yang menurut Biden memerlukan tanggapan Washington."Kepemimpinan Amerika yang menyatukan dunia," kata Biden. "Aliansi Amerika akan menjaga kita, Amerika, tetap aman. Nilai-nilai Amerika yang menjadikan kita sebagai mitra yang ingin diajak bekerja sama oleh negara-negara lain," sambungnya, seperti dikutip dari laman Global News, Jumat, 20 Oktober 2023."Jika kita meninggalkan Ukraina, jika kita berpaling dari Israel, hal semacam itu tidak layak untuk dilakukan," sebut Biden.Ia secara eksplisit mengaitkan isu Israel dan Ukraina dalam pidatonya. Biden mengatakan bahwa kelompok pejuang Palestina Hamas -- yang oleh AS dan Kanada terdaftar sebagai entitas teroris -- dan Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki tujuan sama."Hamas dan Putin mewakili ancaman berbeda, tetapi mereka memiliki kesamaan: mereka berdua ingin memusnahkan sepenuhnya demokrasi negara tetangga," tutur Biden."Sejarah telah mengajarkan kita bahwa ketika teroris tidak membayar harga atas teror mereka, ketika para diktator tidak membayar harga atas agresi mereka, mereka akan menyebabkan lebih banyak kekacauan, kematian, dan kehancuran," ungkapnya.Pidato tersebut disampaikan sehari setelah kunjungan penting Biden ke Israel, di mana ia menunjukkan solidaritas terhadap Tel Aviv, yang telah menyatakan perang terhadap Hamas. Biden mendorong lebih banyak bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Jalur Gaza dalam kunjungannya ke Israel.Gedung Putih mengatakan Biden juga menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis menjelang pidatonya, untuk meyakinkannya dukungan AS yang berkelanjutan terhadap Kiev di saat perang Rusia-Ukraina mendekati dua tahun.Selain Israel dan Ukraina, paket bantuan AS juga diperkirakan mencakup pendanaan bagi Taiwan untuk mempertahankan diri dari potensi serangan Tiongkok, serta untuk meningkatkan keamanan di perbatasan selatan dengan Meksiko, menurut pejabat Gedung Putih yang berbicara kepada sejumlah media AS dengan syarat anonimitas.Baca juga: Kecewa Biden Tambah Bantuan ke Israel, Pejabat Kemenlu AS Mengundurkan Diri