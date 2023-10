McCarthy Tak Akan Mundur dari DPR AS usai Digulingkan sebagai Ketua

Advertisement

(WIL)

Washington: Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy kemarin menegaskan bahwa ia akan menyelesaikan masa jabatannya di Kongres dan mencalonkan diri kembali. Pernyataan ini menyangkal laporan media yang menyatakan bahwa McCarthy akan mengundurkan diri dari Kongres AS sebelum masa jabatannya berakhir.Masa depan McCarthy telah menjadi bahan spekulasi sejak ia menjadi ketua DPR pertama dalam sejarah AS yang digulingkan dari jabatannya. Penggulingan ini terjadi setelah dirinya setelah membuat marah sekelompok politikus garis keras di Partai Republik Mengutip beberapa sumber, kantor berita CNN melaporkan bahwa McCarthy diperkirakan akan mundur dari Kongres AS, dan dia tidak berencana terlibat lagi dalam pencalonan ketua baru."Tidak, saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan tetap di sini, jadi jangan khawatir,” kata McCarthy kepada awak media ketika ditanya tentang laporan tersebut, mengutip dari laman Malay Mail, Sabtu, 7 Oktober 2023."Kami akan mempertahankan mayoritas. Saya akan membantu orang-orang yang saya temui di sini, dan kami akan mengembangkannya," lanjut dia.Baca juga: Dipecat, Kevin McCarthy Tak Akan Calonkan Diri Jadi Ketua DPR AS Lagi Mayoritas Partai Republik yang berjumlah 221-212 di DPR AS sedang bersiap untuk memilih pengganti McCarthy. Partai Republik dijadwalkan memilih calon pada hari Rabu mendatang, meski butuh waktu lama bagi mereka untuk menentukan calonnya.Dua anggota parlemen Partai Republik berkampanye untuk menggantikan McCarthy: Steve Scalise, yang berada di urutan kedua setelah McCarthy dalam jabatan kepemimpinan, dan Jim Jordan, seorang konservatif vokal yang mendapat dukungan dari mantan Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump.Setidaknya satu anggota parlemen lainnya, Kevin Hern, mengatakan dirinya mungkin juga mencalonkan diri.