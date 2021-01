Terungkap, Donald Trump Diam-diam Berikan Pesan untuk Joe Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Donald Trump secara tegas menyatakan tak akan menghadiri pelantikan Joe Biden , Rabu 20 Januari 2021. Namun terungkap, Trump ternyata diam-diam memberikan pesan untuk Presiden baru Amerika Serikat (AS) tersebut.Melansir CNN, Trump meninggalkan pesan untuk suksesornya itu di Gedung Putih. Hal itu diungkapkan seorang sumber, meskipun dia tak mengungkapkan apa isi pesan tersebut.Sumber itu hanya mengatakan Pesan yang ditulis Trump tersimpan di meja kepresidenan Resolute Desk, Ruang Oval Gedung Putih. Sehingga hanya Biden yang akan mengetahui apa isi pesan itu ketika ia memasuki ruang kerjanya.Tak hanya Trump, istri Presiden AS ke-45 itu, Melania Trump juga melakukan hal sama. Menurut laporan, dia juga meninggalkan pesan untuk Ibu Negara AS baru, Jill Biden. Isi pesan itu menurut sumber lebih kepada pesan selamat datang.Menulis surat atau pesan memang menjadi salah satu tradisi modern di hari pelantikan Presiden AS. Sebelum resmi meninggalkan kantornya, presiden terdahulu kerap menuliskan pesan untuk penerusnya.Biasanya isi pesan tersebut berupa harapan dan nasihat presiden terdahulu bagi penerusnya. Apalagi Trump sendiri diketahui telah meninggalkan Gedung Putih sebelum acara pelantikan Biden.Trump memilih terbang menuju Palm Beach, Florida, menyambangi rumah mewah miliknya, Mar-a-Lago. Miliarder AS itu bertolak ke Florida menggunakan fasilitas pesawat Air Force One untuk terakhir kalinya.(ACF)