Kebakaran di Pembangkit Tenaga Nuklir Ukraina Usai Diserang Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Kiev: Kebakaran terjadi Jumat 4 Maret 2022 pagi di sebuah kompleks di Ukraina selatan yang diketahui sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Kebakaran terjadi setelah pasukan Rusia menyerang daerah itu.Rekaman kamera keamanan yang difilmkan pada Jumat pagi dan diverifikasi oleh The New York Times menunjukkan sebuah bangunan terbakar di dalam kompleks kekuasaan di dekat barisan kendaraan militer “Video-video itu tampaknya menunjukkan orang-orang di dalam kendaraan menembaki gedung-gedung di pembangkit listrik. Tidak jelas apakah kendaraan itu milik Rusia atau Ukraina ,” laporan dari The New York Times.Kondisi pembangkit, dan berapa banyak reaktor yang menghasilkan energi, tidak diketahui. Kebakaran terjadi setelah serangan Rusia di sebuah gedung pelatihan di luar perimeter pabrik, berdasarka sebuah pernyataan oleh layanan darurat negara Ukraina.“Tentara Rusia menembak dari semua sisi di kompleks Zaporizhzhia, yang mencakup situs reaktor terbesar di Eropa,” sebut Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba melalui Twitter.“Bencana bisa 10 kali lebih besar dari Chernobyl," ujarnya mengacu pada bencana di situs nuklir itu pada tahun 1986."Rusia harus segera menghentikan tembakan dan mengizinkan petugas pemadam kebakaran untuk membangun zona keamanan," katanya.Rafael Mariano Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengatakan di Twitter bahwa dia telah berbicara dengan pejabat Ukraina tentang situasi serius di pabrik tersebut. Dia menyerukan penghentian pertempuran dan memperingatkan "bahaya parah" jika reaktor terkena.Grossi juga merilis pernyataan yang mengatakan telah diberitahu oleh regulator Ukraina bahwa tidak ada laporan perubahan tingkat radiasi di pabrik. American Nuclear Society juga mengutuk serangan Rusia terhadap kompleks reaktor tetapi mencatat bahwa, sejauh ini, “tidak ada indikasi kerusakan apapun.”Pembacaan terbaru dari tingkat radiasinya melalui pernyataan itu menambahkan:“dalam tingkat latar belakang alami.”Sebelumnya pada hari itu, Grossi telah mengatakan bahwa “Sejumlah besar tank dan infanteri Rusia telah memasuki Enerhodar, sebuah kota di sebelah pabrik, dan bahwa pasukan infanteri bergerak langsung menuju lokasi reaktor”.Wali Kota Enerhodar, Dmitry Orlov, mengatakan kepada stasiun radio lokal bahwa pertempuran sengit antara tentara Rusia dan Ukraina telah berkecamuk saat mendekati pabrik, menurut akun Twitter stasiun tersebut. Walikota menyerukan gencatan senjata segera.Kompleks nuklir Zaporizhzhia, di Sungai Dnieper kira-kira seratus mil di utara Krimea, adalah yang terbesar tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di Eropa. Menurut Badan Energi Atom Internasional, enam reaktornya menghasilkan total 6.000 megawatt tenaga listrik.Sebagai perbandingan, pabrik Chernobyl di Ukraina utara menghasilkan 3.800 megawatt — sekitar sepertiga lebih sedikit. Empat reaktor di kompleks Chernobyl ditutup setelah salah satunya mengalami kebakaran dan kehancuran dahsyat pada 1986.Inti reaktor penuh dengan bahan bakar yang sangat radioaktif. Tetapi bahaya tambahan di situs Zaporizhzhia adalah banyak hektar kolam air terbuka di belakang kompleks tempat batang bahan bakar bekas telah didinginkan selama bertahun-tahun. Para ahli khawatir bahwa peluru yang salah atau rudal yang menghantam situs tersebut dapat memicu bencana radiologi.Selama berhari-hari, laporan media sosial telah merinci bagaimana penduduk Enerhodar memasang penghalang raksasa dari ban, kendaraan, dan barikade logam untuk mencoba memblokir kemajuan Rusia ke kota dan lokasi reaktor. Christoph Koettl, seorang penyelidik visual untuk The New York Times, mencatat di Twitter bahwa barikade itu begitu besar sehingga bisa dilihat dari luar angkasa dengan mengorbit satelit.Mulai Minggu lalu, tiga hari setelah invasi, regulator nuklir Ukraina mulai melaporkan tingkat pemutusan yang tidak biasa: Enam dari 15 reaktor negara itu tidak diaktifkan. Pada Selasa, fasilitas Zaporizhzhia adalah situs dengan reaktor paling tidak aktif.