RI Hadirkan Produk Pangan di 'Genova in the World, the World in Genova'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Genova: Dalam pameran produk dan budaya "Genova in the World, World in Genova," Indonesia menampilkan berbagai produk pangan dan olahan hortikultura, antara lain kopi hingga bawang goreng. Tidak ketinggalan lagu dan tarian "Ayam den Lapeh" dan "Ayo Mama" turut meramaikan kegiatan tersebut yang berlangsung pada 21 Juni lalu."Genova in the World, World in Genova" diselenggarakan Genova Consular Corps, Dewan Kota Genova, Pemerintah Daerah Regional Liguria; serta Kamar Dagang dan Asosiasi Pengusaha Confindustria, Liguria, Italia. Kegiatan ini berhasil mempromosikan potensi kerja sama ekonomi, seni, budaya dan pariwisata dari 54 negara peserta; serta mempererat hubungan antar negara yang memiliki perwakilan di Genova dan wilayah sekitarnya.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Selasa, 28 Juni 2022, kehadiran Indonesia dalam acara tersebut didukung oleh Ivo Guidi, Konsul Kehormatan Indonesia di Genova. Asosiasi Genova Consular Corps memiliki jumlah anggota Konsulat Jenderal dan Konsul Kehormatan terbanyak kedua setelah kota Milan, di wilayah Lombardia.Serangkaian kegiatan diikuti oleh KBRI Roma , antara lain business to business (B-to-B) meeting dengan Kamar Dagang Genova dan asosiasi pengusaha Confindustria; partisipasi dalam pameran produk dan budaya Indonesia di Palazzo Della Borsa, Genova; serta pertunjukan seni dan budaya Indonesia di Teater Carlo Felice, yang merupakan salah satu teater terbesar di Italia.KBRI Roma menampilkan berbagai produk pangan dan olahan hortikultura seperti bawang goreng, keripik pisang dan jamu; makanan dan minuman ringan kemasan Indonesia seperti 'Teh Botol' dan 'Pop Mie'; aneka bumbu dan rempah Indonesia dan serta kopi khas Sumatra.Selain itu, KBRI Roma juga membagikan berbagai suvenir, brosur dan peta pariwisata Wonderful Indonesia. Ditampilkan pula sample produk sepatu 'Pijak Bumi' buatan anak bangsa; aksesoris dan kerajinan tangan dari Bali; serta produk cindera mata dari berbagai daerah di Indonesia.Dalam pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan pada malam harinya di Teater Carlo Felice, Indonesia turut memeriahkan acara dengan menampilkan lagu dan tarian 'Ayam den Lapeh' dan 'Ayo Mama' yang dinyanyikan oleh Ilaria Meloni, seniman Italia pencinta Indonesia, serta tarian yang dibawakan oleh Agnes Rosari Dewi.Pertunjukan Seni dan Budaya dimaksud dihadiri oleh sekitar 2500 tamu undangan termasuk oleh Walikota Genova serta pejabat Pemerintah Kota Genova dan Pemerintah Daerah Liguria. Partisipasi Indonesia mendapatkan sambutan hangat dari seluruh tamu undangan yang hadir.Partisipasi Indonesia dalam "Genova in the World, the World in Genova" telah berhasil mempromosikan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat Italia serta mendorong pemasaran dan peningkatan ekspor produk Indonesia ke Italia.Baca: Angklung Bergema di Markas AC Milan