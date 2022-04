Frank James, Pelaku Penembakan Kereta Bawah Tanah New York Berhasil Ditangkap

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Brooklyn: Frank James, pria yang dicari karena diduga melepaskan tembakan di kereta bawah tanah pada jam sibuk di Brooklyn, New York, Amerika Serikat (AS) dikabarkan berhasil ditangkap pada Rabu 14 April 2022 waktu setempat. Ini mengakhiri perburuan selama 24 jam.Sumber penegak hukum mengatakan kepada ABC News bahwa polisi memiliki kemungkinan penyebab untuk menangkap James atas percobaan pembunuhan terhadap 10 orang, sebuah keputusan yang dibuat semalam setelah lebih dari 18 jam penyelidikan yang mencakup video, data ponsel dan wawancara dengan saksi. US Marshals Service bergabung dalam pencarian James -,yang dianggap berbahaya dan buronan,- bersama dengan agen federal dan lokal lainnya.“Insiden penembak aktif itu terjadi di mobil kereta bawah tanah N menuju Manhattan selama perjalanan Selasa pagi, tepat sebelum pukul 08:30 ET, ketika kereta mendekati stasiun kereta bawah tanah 36th Street di lingkungan Sunset Park Brooklyn,” menurut polisi.Baca: Polisi New York Ungkap Pelaku Penembakan Stasiun Kereta Bawah Tanah “Seorang pria bergumam sendiri di kereta mengenakan masker gas dan meledakkan tabung asap sebelum mengeluarkan pistol dan menembakkan sedikitnya 33 peluru,” kata seorang pejabat polisi kepada ABC News.“Tiga remaja termasuk di antara 10 orang yang ditembak. Pistol macet selama insiden itu, yang diyakini telah menyelamatkan nyawa,” kata seorang pejabat penegak hukum kepada ABC News.Asap keluar dari gerbong kereta bawah tanah saat pintu terbuka dan pengendara yang berteriak berlari keluar ke peron stasiun. Orang-orang berlumuran darah terlihat tergeletak di lantai kereta dan peron ketika yang lain berusaha memberikan bantuan.Sebanyak 29 orang menderita berbagai luka, kata pejabat rumah sakit. Hingga Rabu pagi, hanya empat orang yang terluka yang masih dirawat di rumah sakit, menurut wali kota."Saat ini, berdasarkan penyelidikan awal, kami yakin dia sendirian," kata Wali Kota New York Eric Adams kepada ABC News dalam sebuah wawancara Rabu di "Good Morning America.""Kami masih belum mengetahui motivasi tersangka," kata Komisaris Polisi Kota New York Keechant Sewell pada konferensi pers Selasa malam. "Jelas orang ini naik kereta dan berniat melakukan kekerasan."Pistol semi-otomatis Glock 9 mm yang diduga digunakan James dibeli secara legal pada 2011 di Ohio, kata sumber penegak hukum kepada ABC News. Pistol, dan pembelian masker gas di eBay, adalah salah satu bukti yang mengangkat James dari orang yang berkepentingan menjadi tersangka, kata sumber tersebut.Pihak berwenang memiliki setidaknya satu kartu kredit James dan dapat melacak riwayat pembeliannya.Phantom Fireworks, sebuah perusahaan di Wisconsin, mengkonfirmasi bahwa James membeli produk kembang api di sana tahun lalu yang diyakini tertinggal di stasiun kereta bawah tanah.Pejabat penegak hukum senior mengatakan kepada ABC News bahwa mereka telah menemukan sejumlah posting dan video media sosial yang terkait dengan James dan sedang mempelajarinya dengan cermat untuk melihat apakah itu relevan dengan serangan kereta bawah tanah.Sewell mengatakan dia meningkatkan keamanan untuk wali kota setelah penyelidik menemukan apa yang dia sebut "pos terkait", tetapi menolak menyebut mereka "ancaman.""Ada beberapa postingan yang mungkin terkait dengan orang yang kami minati di mana dia menyebutkan tunawisma, dia menyebut New York dan dia menyebutkan Wali Kota Adams," ucap Sewell kepada wartawan Selasa."Dan sebagai akibatnya, dengan sangat hati-hati, kami akan memperketat detail keamanan wali kota,” pungkas Sewell.