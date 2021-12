Kebakaran Hutan di AS Memaksa Puluhan Ribu Orang Mengungsi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Colorado: Puluhan ribu orang di dua kota di Colorado, Amerika Serikat (AS) telah dievakuasi saat kebakaran hutan melanda pada Kamis, 30 Desember 2021.Dilansir dari DW, Jumat, 31 Desember 2021, Kepala Kepolisian Daerah Boulder, Joe Pelle mengatakan dalam briefing terdapat “dua kebakaran signifikan, dipicu oleh kondisi kering dan angin sangat kencang”.Pelle pun mengatakan bahwa ribuan orang dari kota Louisville dan Old Town Superior harus dievakuasi dari rumah mereka.“Kami tahu bahwa ada bangunan, baik rumah maupun bisnis yang telah terbakar dan hilang. Saya berbicara tentang ratusan bangunan,” kata Pelle.Lebih dari 500 rumah dikhawatirkan telah hancur. “Kami tahu bahwa sekitar 370 rumah di subdivisi Sagamore telah hilang. Ada potensi 210 rumah hilang di Old Town Superior,” ujar Pelle.Dua kebakaran tersebut diketahui telah dimulai pada Kamis pagi. Sementara petugas pemadam kebakaran berhasil mengatasi dan memantau salah satu kobaran api. Namun, api kedua menyebar dengan cepat dan melahap 1.600 hektar.Api bergerak melalui bagian dari dua kota dan memaksa evakuasi penduduk, serta berbagai fasilitas perawatan dan rumah sakit.Pelle menerangkan masih terlalu dini untuk mengatakan, apakah terdapat korban terkait kebakaran. Ia menambahkan, tidak ada yang dilaporkan saat briefing.Pelle memperingatkan: “Saya ingin menekankan bahwa karena besarnya api ini, intensitas kebakaran ini dan kehadirannya di daerah berpenduduk padat, kami tidak akan terkejut jika ada korban luka dan korban jiwa”.Gubernur Colorado, Jared Polis juga telah mengumumkan keadaan darurat. Pengumuman tersebut menandakan akan terbuka jalan bagi dana darurat dan bantuan.Polis mengatakan, api tersebut berbeda dengan kebakaran sebelumnya di negara bagian itu karena tidak padam di pedesaan, namun tepat di tempat tinggal orang.“Area ini berada tepat di dalam dan sekitar sub-pembangunan pinggiran kota, toko-toko,” tutur Polis.Polis pun menyatakan dukungannya bagi mereka yang terkena dampak. Ia menulis di Twitter: “Doa untuk ribuan keluarga yang dievakuasi dari kebakaran di Superior dan Boulder. Angin kencang menyebarkan api dengan cepat dan semua pesawat dilarang terbang”.Hembusan lebih dari 160 kilometer per jam diketahui telah mengipasi api di beberapa bagian. Sementara itu, menghambat upaya pemadaman kebakaran.Namun, Dinas Cuaca (NWS) Colorado mengatakan bahwa angin kencang telah berakhir untuk saat ini. Kondisi berangin diperkirakan akan mereda hingga Jumat.Wilayah tersebut juga mengalami kondisi yang sangat kering. Pemantau Kekeringan AS (USDM) disebut telah mengkategorikan kekeringan di Boulder County sebagai “ekstrim”.Ahli Meteorologi di University of California, Daniel Swain mengungkapkan keheranannya bahwa kebakaran seperti ini terjadi pada Desember. Menurut Swain, bulan tersebut merupakan waktu tenang untuk kebakaran.“Benar-benar sulit untuk percaya ini terjadi pada akhir Desember di Boulder, CO. Namun, ambil rekor musim gugur yang hangat dan kering, hanya 1 inci salju sejauh musim ini. Badai angin lereng bawah yang ekstrem (160 km per jam) dan sangat cepat kebakaran yang bergerak atau berbahaya adalah hasilnya,” tulis Swain di Twitter.