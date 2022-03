Hillary Clinton Positif Terinfeksi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Washington: Mantan Ibu Negara Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton dilaporkan positif terinfeksi covid-19 . Dia mengumumkan hal itu pada Selasa 22 Maret 2022, melalui Twitter.Mantan menteri luar negeri AS itu mengatakan, dia memiliki ‘gejala flu ringan tetapi sebaliknya merasa baik-baik saja. Calon Presiden AS dari Partai Demokrat 2016 ini menambahkan dia bersyukur atas perlindungan dari vaksin covid-19.“Suami saya, mantan Presiden Bill Clinton, telah dites negatif dan tidak memiliki gejala,” tambahnya, seperti dikutip The Hill, Rabu 23 Maret 2022.Diagnosis untuk Hillary Clinton, 74, adalah yang terbaru dari serangkaian kasus di antara politisi terkenal dan tokoh Washington lainnya.Baca: Mantan Presiden AS Barack Obama Positif Covid-19 Pengumumannya datang lebih dari seminggu setelah mantan Presiden Barack Obama, yang dia lawan untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat 2008, mengumumkan dia positif terkena virus. Dia juga melaporkan gejala ringan dan mengatakan ini harus berfungsi sebagai "pengingat untuk divaksinasi jika Anda belum melakukannya, bahkan ketika kasus turun."Sebelumnya pada Selasa, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, dia juga telah dites positif covid-19, seperti halnya suami dari Wapres AS Kamala Hariss, Doug Emhoff minggu lalu.Kasus baru dan rawat inap turun di seluruh negeri setelah lonjakan musim dingin dalam varian omicron. Tetapi AS diperkirakan akan segera melampaui 1 juta kematian akibat virus.Hanya 65 persen dari populasi yang telah divaksinasi lengkap, dan hanya 29 persen yang telah menerima dosis booster meskipun telah didesak oleh pejabat kesehatan masyarakat.