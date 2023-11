Ivanka Trump Menghindar dari Kasus Penipuan Melibatkan Ayahnya

Advertisement

Khawatir Tentang Nilai Kekayaan Trump

(FJR)

New York: Ketika mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berusaha membeli lapangan golf di Florida pada 2011, putrinya Ivanka mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dia tidak cukup kaya untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Sementara menurut bukti yang disajikan pada Rabu 8 November 2023 dalam sidang penipuan sipil yang mengancam kerajaan bisnis mantan Presiden AS tersebut.Email dan dokumen lainnya disajikan ketika pengacara negara bagian New York mengakhiri kasusnya, yang berargumen bahwa Trump dan perusahaannya membesar-besarkan nilai kekayaannya hingga sekitar USD2,2 miliar untuk mendapatkan kondisi pembiayaan yang lebih baik.Mereka menuntut lebih dari USD250 juta dalam denda dan pembatasan yang bisa mencabut beberapa properti kenangan terbaik Trump.Ketika menjadi saksi akhir negara bagian, Ivanka Trump berusaha menjauhkan dirinya dari metode penilaian yang meragukan yang telah dinyatakan sebagai penipuan oleh hakim yang mengawasi persidangan ini. Dia mengaku bekerja pada kesepakatan real estate untuk perusahaan tersebut tetapi, mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam perhitungan nilai kekayaan Trump."Saya umumnya memahami bahwa ada jaminan pribadi," katanya saat bersaksi, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 9 November 2023."Tingkat detail seperti ini bukan sesuatu yang bisa saya ingat hari ini," imbuh Ivanka.Pernyataan Ivanka tersebut adalah bagian dari kesaksian yang diajukan oleh para pengacara Trump yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan rincian teknis. Ivanka mengatakan bahwa dia memeriksa beberapa email dan menyatakan bahwa dia tidak ingat detail tertentu.Trump mengatakan pada saat bersaksi bahwa ia terkadang tidak selalu mengikuti perkiraan harga untuk lapangan golf, menara perkantoran, dan aset perusahaan lainnya adalah tidak akurat, meskipun dia mengatakan banyak yang dihargai terlalu rendah.Ivanka Trump bukan tergugat dalam kasus ini seperti saudara-saudaranya dan ayahnya.Ivanka bekerja sebagai eksekutif teratas di Organisasi Trump antara tahun 2011 dan 2017, di mana dia fokus pada pengembangan ulang lapangan golf Doral di Florida dan properti Old Post Office di Washington.Dalam persidangan, dia diperlihatkan sebuah email tahun 2011 di mana dia mengakui bahwa persyaratan dari pemberi pinjaman Deutsche Bank yang menetapkan bahwa ayahnya harus mempertahankan nilai kekayaan sekitar USD3 miliar adalah masalah tetapi dia mendorong pejabat perusahaan untuk tetap menyetujuinya."Kami ingin mendapatkan suku bunga yang bagus dan satu-satunya cara untuk mendapatkan dana/periode dan pokok di tempat yang kami inginkan adalah dengan menjamin kesepakatan ini," katanya kepada seorang pengacara Organisasi Trump.Mereka akhirnya setuju untuk menetapkan persyaratan nilai kekayaan sekitar USD2,5 miliar, meskipun ayahnya mengklaim nilai kekayaannya sekitar USD4,3 miliar pada tahun tersebut.Dia juga diperlihatkan email tahun 2011 yang dia terima dari pemerintah federal yang menyatakan kekhawatiran tentang ketidakberesan dalam laporan keuangan Trump saat perusahaan tersebut sedang mengusulkan untuk mengembangkan Old Post Office, properti federal. Bukti lain menunjukkan bahwa dia mendapat keuntungan pribadi dari kesepakatan tersebut.Dia sekali lagi mengatakan bahwa dia tidak mengingat detail tertentu. "Ada banyak email, banyak percakapan," katanya.Dalam kesaksian yang berkesan dan sopan di atas saksi, dia menjelaskan bahwa Deutsche Bank menyetujui peningkatan perusahaan pada resor Doral.Menghadapi tekanan hukum dan masalah lain, Trump masih memimpin rival-rivalnya dalam pencalonan presiden Republik 2024, meskipun dalam situasi hukum yang rumit.Trump telah mengakui di atas saksi bahwa beberapa perkiraan lapangan golf, menara perkantoran, dan aset perusahaan lainnya tidak selalu akurat, meskipun dia mengatakan banyak yang dihargai terlalu rendah.