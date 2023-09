AS Transfer Rp92 Triliun untuk Bebaskan 5 Warganya dari Iran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pertukaran Tahanan

Washington: Amerika Serikat (AS) menghapuskan sanksi untuk mengizinkan transfer dana Iran sebesar USD6 miliar (setara Rp92 triliun) dari Korea Selatan ke Qatar. Langkah ini diperlukan untuk melaksanakan pertukaran tahanan AS-Iran yang diumumkan sebelumnya.Garis besar perjanjian AS-Iran yang menyatakan, lima warga negara AS yang ditahan Iran akan diizinkan keluar, dengan imbalan transfer dana dan pembebasan lima warga Iran yang ditahan di AS diumumkan pada 10 Agustus.Menurut dokumen Kementerian Luar Negeri AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menetapkan bahwa pencabutan sanksi adalah demi kepentingan keamanan nasional Negeri Paman Sam.Dokumen yang dikirim ke komite Kongres AS menandai pertama kalinya pemerintah negara itu secara resmi mengakui pembebasan lima warga Iran yang ditahan di AS, sebagai bagian dari perjanjian untuk menjamin kebebasan lima warga AS."Untuk memfasilitasi pembebasan mereka, AS telah berkomitmen untuk membebaskan lima warga negara Iran yang saat ini ditahan di AS," kata dokumen itu."AS mengizinkan transfer sekitar USD6 miliar dana Iran yang disimpan dalam rekening terbatas di (Korea Selatan) ke rekening terbatas di Qatar, di mana dana tersebut hanya akan tersedia untuk perdagangan kemanusiaan," lanjutnya.Dokumen tersebut mengatakan bahwa transfer dana hanya akan memberikan “manfaat terbatas bagi Iran” karena dana tersebut hanya dapat digunakan untuk perdagangan kemanusiaan.“Mengizinkan dana ini ditransfer dari rekening terbatas Iran yang disimpan di (Republik Korea) ke rekening di Qatar untuk perdagangan kemanusiaan diperlukan untuk memfasilitasi pembebasan warga negara AS ini,” kata dokumen itu.Juru bicara Gedung Putih Adrienne Watson mengatakan, Blinken telah melakukan 'langkah prosedural dalam proses berkelanjutan untuk memastikan dana Iran dapat berpindah dari satu rekening terbatas ke rekening lain'.Dia mengatakan pemerintah telah memberi informasi kepada Kongres AS sejak awal proses tersebut.“Seperti yang telah kami katakan sejak awal, apa yang dilakukan di sini adalah pengaturan di mana kami menjamin pembebasan 5 orang Amerika yang ditahan secara tidak sah. Ini masih merupakan proses yang sensitif dan berkelanjutan,” kata Watson.Transfer dana sebesar USD6 miliar dan pertukaran tahanan dapat dilakukan paling cepat minggu depan, menurut delapan sumber Iran dan sumber lain yang mengetahui negosiasi tersebut.Baca juga: AS Buka Jalan untuk Pertukaran Tahanan dengan Iran