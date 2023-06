Rusia Tangkap Jenderal yang Diduga Dukung Pemberontakan Wagner

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Seorang Jenderal Rusia , Sergei Surovikin dikabarkan telah ditangkap oleh pihak berwenang setempat. Penangkapannya diduga keterkaitan dengan kelompok tentara bayaran, Wagner. The Moscow Times melaporkan mereka mendapatkan laporan ini dari dua sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan yang berbicara dengan syarat anonimitas. Kementerian Pertahanan belum mengomentari dugaan penangkapan Surovikin, yang tidak terlihat di depan umum sejak Sabtu, ketika kepala Grup Wagner Yevgeny Prigozhin melancarkan pemberontakan bersenjata melawan kepemimpinan militer Rusia."Situasi dengan dia tidak 'OK.' Untuk pihak berwenang, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi," kata salah satu sumber, seperti dikutip The Moscow Times, Jumat 30 Juni 2023.Menurut sumber kedua, penangkapan itu dilakukan "dalam konteks Prigozhin"."Rupanya, dia (Surovikin) memilih sisi Prigozhin selama pemberontakan, dan mereka berhasil menangkapnya," kata sumber itu.Ketika ditanya tentang keberadaan sang jenderal saat ini, sumber itu menjawab: "Kami bahkan tidak mengomentari informasi ini melalui saluran internal kami."Sumber itu tidak merinci apakah dia ditahan sebagai tersangka atau saksi.Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, pada Kamis 29 Juni 2023 menolak mengomentari keberadaan Surovikin. Dia malah menyarankan wartawan untuk merujuk pertanyaan mereka ke Kementerian Pertahanan.Kemudian pada hari yang sama, Financial Times, mengutip tiga orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah tersebut, melaporkan bahwa sang jenderal ditahan dalam dugaan "tindakan keras terhadap elit pro-perang".Bloomberg dan outlet investigasi independen, IStories mengikuti dengan laporan serupa, tetapi mengatakan Surovikin hanya diinterogasi oleh petugas penegak hukum dan kemudian dibebaskan.Tak satu pun dari laporan tersebut dapat diverifikasi secara independen.Sebelumnya Rabu, blogger militer pro-perang Vladimir Romanov mengatakan, Surovikin ditahan Minggu, sehari setelah pemberontakan Prigozhin digagalkan.Romanov mengklaim bahwa Surovikin kini ditahan di pusat penahanan Lefortovo, Moskow.Alexei Venediktov, pemimpin redaksi stasiun radio Ekho Moskvy yang ditutup, menulis di Telegram bahwa Surovikin tidak menghubungi keluarganya selama tiga hari dan pengawalnya tidak tanggap.Adapun The New York Times melaporkan Selasa, mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, bahwa Surovikin telah mengetahui rencana Prigozhin untuk menghasut pemberontakan terhadap kepemimpinan militer Rusia.Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Rabu menolak laporan itu sebagai "spekulasi" dan "gosip", menunjukkan bahwa Putin tidak menyerah pada tuntutan Prigozhin untuk perombakan petinggi militer Rusia dalam waktu dekat.Pemberontakan Wagner memicu krisis keamanan paling serius di Rusia dalam beberapa dekade sebelum Prigozhin setuju untuk mundur Sabtu malam dengan imbalan kekebalan di pengasingan, sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.Surovikin memimpin pasukan Rusia di Ukraina selama tiga bulan antara Oktober 2022 dan Januari 2023 hingga dia digantikan oleh Kepala Staf Umum Valery Gerasimov. Namun keberadaan Gerasimov saat ini juga tidak diketahui.