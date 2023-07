Tidak Ada Korban WNI dalam Terjangan Banjir di Vermont AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

New York: Negara bagian Vermont, Amerika Serikat (AS), mengalami banjir besar akibat curah hujan yang tinggi. Pemerintah AS telah umumkan status keadaan darurat di Vermont.Berdasarkan keterangan Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Rabu, 12 Juli 2023, KJRI New York telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan simpul komunitas Indonesia di wilayah terdampak.Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban luka atau meninggal dunia. Berdasarkan data lapor diri KJRI New York, tercatat terdapat seorang WNI yang menetap di Vermont.KJRI New York juga telah menyampaikan imbauan kepada para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan yang masih tetap tinggi. Para WNI juga diimbau terus memantau informasi dan arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KJRI New York jika mengalami situasi darurat.Hotline KJRI NY +1 (347) 806-9279Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan keadaan darurat di Vermont setelah hujan deras memicu banjir bandang yang mengancam jiwa.Langkah tersebut membebaskan sumber daya pemerintah federal untuk mendukung negara bagian, yang diperkirakan akan mengalami lebih banyak hujan deras sepanjang Selasa, 11 Juli 2023.Jalan di beberapa daerah seluruhnya terendam air dan orang-orang dibiarkan terperangkap di rumah mereka. Sementara tim darurat telah melakukan puluhan penyelamatan.Baca juga: Joe Biden Tetapkan Status Darurat di Vermont Usai Banjir Melanda