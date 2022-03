Kota Kherson Dilaporkan Jatuh ke Tangan Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kiev: Wali Kota Kherson, Ihor Kolykhaiev mengatakan bahwa militer Ukraina tidak lagi berada di kota itu. Kini penduduknya harus melaksanakan instruksi dari "orang-orang bersenjata yang datang ke pemerintahan kota,” yang menunjukkan bahwa kota itu sekarang telah jatuh di bawah kendali Rusia Pengumuman di halaman Facebook-nya menyusul beberapa hari tekanan terhadap Kherson oleh pasukan Rusia yang telah mengepung kota itu.Kherson adalah kota penting yang strategis di jalan masuk dari Laut Hitam dengan populasi hampir 300.000 jiwa. Pada Rabu di Kiev, wali kota telah membantah klaim kendali Rusia dengan mengatakan pasukan Ukraina masih bertempur di beberapa bagian kota. Posting baru mengatakan pasukan Ukraina telah pergi.Wali kota juga mengatakan kepada New York Times dalam sebuah wawancara bahwa sekelompok“Sekitar 10 perwira Rusia bersenjata, termasuk komandan pasukan yang menyerang kota, memasuki gedung balai kota pada Rabu,” ujar Wali Kota Kolykhaiev, seperti dikutip the New York Times, Kamis 3 Maret 2022.“Saya diberitahu oleh perwira Rusia bahwa mereka berencana untuk mendirikan pemerintahan baru yang serupa dengan yang ada di dua kantong separatis yang didukung Rusia di Ukraina timur,” menurutnya dalam wawancara dengan the New York Times.Jika Kherson sekarang berada di bawah kendali Rusia, itu akan menjadi momen penting dalam konflik, karena akan menandai kota besar pertama yang direbut oleh pasukan Rusia Rabu malam, Hennady Lahuta, kepala pemerintahan daerah Kherson, mengeluarkan pesan yang mengatakan: “Saya meminta semua orang yang tidak di rumah sekarang, atau yang berencana pergi ke luar, untuk tidak melakukannya. Penjajah ada di semua area kota dan sangat berbahaya.”Tanpa mengatakan secara eksplisit bahwa Rusia mengendalikan kota itu, Wali Kota Kolykhaiev mengatakan pada Rabu malam bahwa “ada pengunjung bersenjata di komite eksekutif kota hari ini.”"Tim dan saya adalah orang-orang yang damai, kami tidak memiliki senjata, tidak ada agresi dari pihak kami. Saya tidak membuat janji apa pun kepada mereka. Aku hanya tidak punya janji. Saya hanya tertarik pada kehidupan normal kota kita! Saya hanya meminta untuk tidak menembak orang,” jelas Kolykhaiev.Dalam pesan Facebook-nya, dia melanjutkan dengan mengatakan, "Kami tidak memiliki Angkatan Bersenjata di kota, hanya warga sipil dan orang-orang yang ingin bertahan di sini!"Kolykhaiev mengatakan bahwa sekarang ada aturan baru di kota itu, termasuk jam malam dan pembatasan transportasi masuk dan keluar kota.Dia mengatakan aturan lain adalah bahwa “Pejalan kaki berjalan satu per satu, maksimal dua. Jangan memprovokasi militer.”“Biarkan saja untuk saat ini. Bendera di atas kami adalah Ukraina. Dan agar tetap sama, persyaratan ini harus dipenuhi. Saya tidak bisa menawarkan yang lain,” pungkas Kolykhaiev.