1 Polisi Tewas dalam Penembakan di Apartemen New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

New York: Seorang polisi di New York tewas ditembak dan satu lainnya terluka setelah merespons panggilan darurat mengenai pertengkaran antara seorang ibu dan anak laki-lakinya. Ini merupakan peristiwa yang kesekian kalinya menimpa personel kepolisian di New York, Amerika Serikat, dalam beberapa hari terakhir.Baru tiga pekan menjabat, Wali Kota Eric Adams dan Komisaris Polisi Keechant Sewell berbicara kepada awak media di rumah sakit Harlem. Keduanya mengecam keras rentetan aksi kekerasan terhadap polisi, termasuk peristiwa terbaru yang menewaskan satu aparat."Saya kesulitan mencari kata-kata untuk mengekspresikan tragedi ini. Kami berduka dan juga marah," kata Sewell, dilansir dari Al Arabiya News, Sabtu, 22 Januari 2022."Ini bukan hanya serangan terhadap polisi, tapi serangan terhadap kota New York ," sambungya Adams.Wali Kota New York meminta otoritas federal untuk bertindak lebih cepat dalam menangani masalah peredaran senjata curian. Dalam penembakan yang menewaskan satu polisi pada Jumat kemarin di apartemen Harlem, senjata api yang digunakan adalah hasil curian."Tidak ada pabrik senjata api di New York City. Kami tidak membuat senjata di sini. Kami telah menyingkirkan ribuan senjata dari jalanan, tapi tetap saja terus masuk ke New York City," ungkap Adams.Baca: Bayi 11 Bulan Jadi Korban Peluru Nyasar di AS Peristiwa terbaru bermula saat beberapa polisi pergi ke sebuah apartemen di jalan 135th Street, dalam merespons panggilan darurat dari seorang perempuan yang mengaku sedang berselisih paham dengan anaknya yang bernama Lashawn J. Mcneil, berusia 47 tahun.Saat tiba di apartemen, para polisi berbicara dengan perempuan itu dan satu anak lainnya. Tiba-tiba McNeil membuka pintu kamar dan melepaskan tembakan ke arah petugas.Polisi yang tewas diidentifikasi sebagai Jason Rivera, sementara yang terluka Wilbert Mora."Saat McNeil berusaha melarikan diri, aparat ketiga yang berada dekat ibunda McNeil, melepaskan tembakan. McNeil terluka di bagian kepala dan lengan," tutur Kepala Detektif NYPD, James Essig.Pelaku masih hidup dan berada dalam kondisi kritis di rumah sakit New York. Hingga saat ini, motif penembakan belum diketahui.