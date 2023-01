Pentagon Masih Khawatirkan Kemungkinan Uji Coba Nuklir Korea Utara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Kementerian Pertahanan Amerika Serikat ( Pentagon ) mengatakan bahwa Negeri Paman Sam masih mengkhawatirkan mengenai kemungkinan dilakukannya uji coba nuklir oleh Korea Utara. AS pun bertekad untuk bekerja sama secara erat dengan para sekutu, termasuk Korea Selatan, dalam mengantisipasi kemungkinan tersebut.Juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan dalam jumpa pers bahwa AS masih mewaspadai Korea Utara yang bisa saja tiba-tiba melakukan uji coba nuklir ketujuhnya."Uji coba nuklir dipastikan menggoyang stabilitas kawasan itu, dan itu adalah sesuatu yang terus diawasi oleh AS," ujar Ryder, seperti dikutip dari laman KBS World, Rabu, 25 Januari 2023.Sementara itu, ketika ditanya apakah AS ingin Korea Selatan bergabung dalam upaya mempertahankan Taiwan jika terjadi invasi oleh Tiongkok Ryder mengatakan dia tidak akan menjawab pertanyaan hipotetis.Namun, ia menekankan bahwa AS menyiagakan berbagai pasukan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Pasukan AS di Korea (USFK).Ia menambahkan bahwa USFK ada untuk melindungi Korea Selatan dan mitra-mitra AS lainnya. Dengan demikian, AS akan melanjutkan koordinasi dengan sekutu dan para mitranya, termasuk Korea Selatan dan Jepang, demi mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.Korea Utara sempat dikhawatirkan akan melakukan uji coba nuklir ketujuh tahun lalu. Namun, Pyongyang tidak melakukan hal tersebut, walau melakukan banyak uji coba peluncuran rudal balistik.Baca juga: Gedung Putih Tegaskan AS-Korsel Akan Respons Pengunaan Nuklir Korut