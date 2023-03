Intelijen AS Sebut Kelompok Pro-Ukraina di Balik Sabotase Pipa Nord Stream

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pejabat Amerika Serikat (AS) menyebutkan laporan intelijen baru yang menunjukkan ‘kelompok pro- Ukraina ’ bertanggung jawab atas sabotase pipa gas Nord Stream tahun lalu. The New York Times melaporkan Selasa, klaim ini dibantah oleh seorang pejabat senior Ukraina.Dalam sebuah laporan hati-hati yang tidak mengidentifikasi sumber intelijen atau kelompok yang terlibat. The New York Times mengatakan, para pejabat AS tidak memiliki bukti keterlibatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pengeboman pipa.Tetapi serangan itu menguntungkan Ukraina dengan merusak kemampuan Rusia untuk meraup jutaan dolar dengan menjual gas alam ke Eropa Barat.Pada saat yang sama, hal itu menambah tekanan harga energi yang tinggi pada sekutu utama Ukraina, khususnya Jerman.“Intelijen menyatakan pelaku di balik sabotase adalah lawan Presiden Vladimir Putin dari Rusia,” kata laporan Times."Ukraina tidak ada hubungannya dengan kecelakaan Laut Baltik dan tidak memiliki informasi tentang 'kelompok sabotase pro-Ukraina'," sebut penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak pada hari Selasa.Pejabat AS tidak memiliki indikasi siapa sebenarnya yang ambil bagian atau siapa yang mengorganisir dan membayar operasi tersebut, yang akan membutuhkan penyelam yang terampil dan ahli bahan peledak.Mereka percaya mereka yang terlibat mungkin warga negara Ukraina atau Rusi a, dan tidak ada yang berasal dari Amerika Serikat atau Inggris.