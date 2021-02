Biden akan Umumkan Bantuan Rp28 Triliun untuk Inisiatif Vaksin WHO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Presiden Joe Biden akan umumkan bantuan USD2 miliar atau Rp28,1 triliun untuk inisiatif vaksin virus korona global. Bantuan ini akan diumumkannya saat pertemuan dengan para pemimpin negara maju, G7.Inisiatif vaksin covid-19 global yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meningkatkan upaya untuk mendistribusikan suntikan vaksin dari tingkat rendah dan menengah. Selain juga mencegah negara-negara kaya mengambil alih pasokan yang terbatas.Pengumuman, yang akan diumumkan Biden melalui panggilan dengan para pemimpin G7, akan memberikan keuntungan kepada Covid-19 Vaccines Global Access, atau COVAX Ini adalah kontribusi AS pertama untuk skema tersebut, yang ditolak oleh mantan Presiden Donald Trump. Biden juga akan menjanjikan tambahan USD2 miliar dalam pendanaan bergantung pada kontribusi dari negara lain dan target pengiriman dosis terpenuhi.Pejabat pemerintahan Biden mencirikan keputusan itu sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran dan mutasi virus lebih lanjut, yang mengabaikan perbatasan dan tingkat pendapatan relatif dari berbagai negara.Namun mereka mengatakan belum ada keputusan yang dibuat untuk mendonasikan secara langsung kelebihan dosis vaksin yang telah dibeli oleh Amerika Serikat ke negara lain. Tentunya kelebihan vaksin dari AS dapat mempercepat upaya untuk memvaksinasi populasi dunia.Negara-negara lain, termasuk Rusia dan Tiongkok, telah mulai memberikan sumbangan langsung mereka sendiri ke negara-negara dari vaksin yang didanai negara."Pandemi ini tidak akan berakhir kecuali kita mengakhirinya secara global," kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden, seperti dikutip AFP, Jumat 19 Februari 2021."Pandemi itu sangat menyebar. Dan kita juga tahu bahwa semakin banyak penyakit di luar sana, semakin besar kemungkinan kita melihat variannya,” ujarnya.COVAX berharap dapat memberikan vaksinasi kepada setidaknya 20 persen populasi di 92 negara termiskin di dunia pada akhir tahun ini. Ini telah mendapatkan kesepakatan dengan pembuat vaksin untuk membeli lebih dari 2 miliar dosis menggunakan uang yang disumbangkan oleh negara-negara kaya, meskipun belum semua vaksin tersebut telah diizinkan untuk digunakan.Namun penyediaannya telah gagal dari target pendanaannya, tetapi Rp28,1 triliun yang ditawarkan oleh AS akan menjadi landasan yang signifikan. Trump menolak untuk berpartisipasi dalam upaya global, bersikeras fokusnya harus pada memberikan tembakan kepada orang Amerika.Pejabat pemerintahan Biden mengatakan fokus mereka juga pada vaksinasi orang Amerika dan berusaha memisahkan upaya domestik dan internasional."Janji untuk COVAX ini sama sekali tidak berdampak pada program vaksinasi di Amerika Serikat," kata seorang pejabat.Pemerintah AS telah mengamankan 600 juta dosis vaksin buatan Pfizer dan Moderna yang akan tersedia pada akhir Juli. Mereka juga telah membeli dosis produk Johnson & Johnson yang masih harus disahkan, serta vaksin lain yang masih dalam pengembangan.Itu mungkin berarti AS akan memiliki dosis berlebih yang dapat disumbangkan ke negara-negara miskin. Pemerintahan Biden sedang mencari cara untuk mengembangkan kerangka kerja untuk menyumbangkan kelebihan vaksin "setelah ada cukup pasokan di AS."(FJR)