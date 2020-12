18 Ton Kopi Indonesia Siap Bersaing di Pasar Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

San Francisco: Pandemi covid-19 di seluruh dunia telah membawa dampak sangat besar, tidak hanya bagi kesehatan manusia namun juga bagi industri kopi. Penurunan bisnis makanan dan minuman membuat seluruh kalangan pelaku kopi mulai petani, pemilik gerai kopi, eksportir, dan importir merasakan tantangan lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya.Kondisi ini tidak menyurutkan semangat anak muda Indonesia untuk terus bergerak mengekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Startup kopi Indonesia yang beroperasi di San Francisco, Belift Green Beans, mengirim satu kontainer kopi hijau (green beans) jenis arabika asal jawa Timur ke negeri Paman Sam. Kopi ini tiba di pelabuhan di kawasan San Francisco Bay Area pada 23 Desember 2020.KJRI San Francisco turut mendampingi dan menyaksikan proses pembongkaran (unloading) kontainer yang berisikan 300 karung kopi dengan total berat 18 ton di salah satu gudang penyimpanan kopi spesialti di SF Bay Area.Satu kontainer kopi spesialti ini dibeli oleh salah satu importir di AS dan akan dipasarkan ke para pelaku kopi di seluruh AS seperti roaster dan pemilik kafe.Kopi Arabika asal Jawa Timur yang tiba di Negeri Paman Sam. Foto: KJRI San Francisco.Co-Founder Belift Green Beans yang ada di SF Bay Area, Ivan Hartanto, menyatakan kegembiraannya atas keberhasilan mereka mengekspor kopi green beans untuk pertama kalinya, dengan nilai transaksi lebih dari USD100 ribu.“Saya sangat senang di akhir tahun ini kita berhasil mendatangkan kopi spesialti Indonesia ke AS dan lebih dari 500 petani bisa terbantu dengan upaya kita ini. Kami berharap dapat lebih meningkatkan ekspor ini di tahun mendatang setelah masa pandemi berakhir, agar kopi arabika Indonesia dapat merajai AS,” ujar Ivan, seperti dikutip dari keterangan tertulis KJRI San Francisco, yang diterima Medcom.id, Jumat 25 Desember 2020.Ivan juga menyampaikan terima kasih kepada KJRI San Francisco yang terus mendukung Belift di San Francisco sejak 2019.Mewakili Konsul Jenderal RI-San Francisco, Konsul Ekonomi Nugroho Y. Aribhimo menyampaikan dukungan dan harapan agar pengiriman kontainer perdana oleh Belift Green Beans ini dapat berlanjut ke pengiriman-pengiriman selanjutnya. “KJRI San Francisco juga mendukung Diaspora Indonesia yang berkecimpung di bisnis kopi untuk turut memajukan perekonomian Indonesia,” sebut Konsul Nugroho.Kopi adalah salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia ke AS. Pada periode Januari hingga Oktober 2020, nilai ekspor kopi Indonesia ke AS mencapai USD 202,64 juta. Dari jumlah tersebut, sebesar USD65,78 juta atau 32,46 persen masuk melalui wilayah kerja KJRI San Francisco, yaitu melalui pelabuhan San Francisco (California), Seattle (Washington), dan Columbia-Snake (Oregon).