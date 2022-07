Program Indonesia Spice Up the World Digaungkan Perusahaan AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

San Francisco: Pemerintah Indonesia terus berupaya mempromosikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia yang berada di San Francisco Bay Area kepada masyarakat Amerika Serikat (AS). Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Francisco bekerja sama dengan perusahaan NextSF dan Alaska Airlines menyelenggarakan webinar dengan tema One World – Many Flavors: A Taste of Indonesia, yang telah dihadiri lebih dari 400 orang secara virtual, pada Rabu, 7 Juli lalu."Kami merasa bangga bisa mempersembahkan makanan dan budaya Indonesia kepada masyarakat di Amerika. Kami melihat kuliner Indonesia menjadi sangat populer, dan daging rendang merupakan salah satu hidangan favorit bagi orang Amerika," ujar Vas Kiniris, CEO NextSF, yang juga menjadi moderator kegiatan ini.Menurutnya, kekayaan kuliner dan keragaman budaya Indonesia dipandang istimewa bagi kota San Francisco."Sukses dengan promosi kuliner negara lain sebelumnya, maka acara ini khusus dipersembahkan untuk membantu mempromosikan beragam kelezatan dan kekhasan makanan Indonesia untuk menumbuhkan pemahaman komunitas lokal dan meningkatkan potensi bisnis makanan di San Francisco," tambahnya, dalam keterangan tertulis KJRI San Francisco yang diterima Medcom.id, Jumat, 22 Juli 2022.Dalam kesempatan ini, lima diaspora Indonesia berprofesi sebagai pelaku kuliner berlisensi di negara bagian California telah berpartisipasi untuk berbagi pengalaman dalam membuka bisnis di AS sekaligus menceritakan pentingnya ikatan antara budaya dengan jenis kuliner Indonesia.Mereka adalah Ming Tjong – pemilik restoran Lime Tree, Perry Huang – pemilik Nusa SF, Siska Silitonga – pemilik Chili Cali, Henny Minderman dan Vionica S Zhang – pemilik Dapoer Ngebul, dan Christnawaty Lim dan Yohanes Ng – pemilik D'Grobak Bay Area.?Konjen Indonesia di San Francisco, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa bisnis UMKM kuliner Indonesia di wilayah kerja KJRI San Francisco cukup bertahan dan berkembang di tengah pandemi, namun tidak sedikit yang usahanya terpaksa terhenti."Sebagai bagian dari upaya gastrodiplomasi, saya sangat senang Webinar ini diselenggarakan. Selain untuk mendorong dan memotivasi ekspansi bisnis UMKM Indonesia di bidang makanan dan minuman di San Francisco, juga untuk mendukung program Indonesia Spice Up the World," jelas Prasetyo.Pihaknya juga menekankan bahwa strategi promosi kuliner dengan menggandeng UMKM pelaku bisnis lokal dipandang tepat karena mereka dinilai lebih mengetahui segmentasi pasar dan cita rasa yang menjadi kesukaan umumnya warga lokal, termasuk bagaimana dan dimana bahan-bahan masakan dapat diperoleh."Sehingga kuliner Indonesia yang dijual mendapat tempat di hati dan lidah masyarakat lokal, yang rasanya tetap otentik dengan kualitas penyajian yang baik," tambah Prasetyo.Para pelaku kuliner Indonesia yang hadir sebagai pembicara mengatakan sejumlah makanan olahannya telah dipesan oleh masyarakat AS, bahkan beberapa konsumen berasal dari kalangan pemerintah lokal AS dan perusahaan lain yang beroperasi di San Francisco dan sekitarnya."Kami terus berupaya mengembangkan bisnis bakso. Kami menerima pemesanan dari kota dan negara bagian lainnya. Konsumen kami pun beragam, termasuk masyarakat lokal. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada KJRI San Francisco yang secara aktif terus mendukung bisnis kuliner masyarakat dan diaspora Indonesia," tutur Christnawaty Lim, pemilik bisnis Dgrobak Bay Area, yang memiliki menu andalan yaitu bakso iga bakar.Potensi kuliner Indonesia di wilayah Pantai Barat AS sangat besar. Berdasarkan data internal KJRI San Francisco, terdapat sekitar 19 bisnis kuliner Indonesia yang telah memiliki lisensi berusaha dan 46 bisnis kuliner lainnya merupakan usaha kuliner rumahan yang dijalankan oleh masyarakat dan diaspora Indonesia.Meski beberapa pelaku kuliner Indonesia belum memiliki izin usaha tetap dari otoritas setempat, namun mereka telah memiliki sertifikat untuk menyajikan makanan di AS yang dikenal sebagai Food Saving Handling Certified.Pada sesi akhir webinar, moderator turut mengumumkan mengenai restoran dan kafe Indonesia bernama Sandai US yang akan segera dibuka oleh seorang chef berdarah campuran Indonesia-Singapura bernama Nora Haroen di Walnut Creek, California. Selain menyajikan makanan Indonesia, Sandai US juga akan menyajikan aneka kopi dari berbagai pulau di Indonesia.Baca: Kemeriahan Bazar Indonesia di San Francisco