Fauci: AS Bergerak ke 'Arah yang Salah' dalam Perang Melawan Covid-19

Vaksin Slank untuk Indonesia

Washington: Amerika Serikat berada dalam kondisi sulit terkait lonjakan kasus harian Covid-19 yang diperparah penyebaran varian Delta, ucap pakar kesehatan ternama Dr Anthony Fauci. Menurut Fauci, kondisi terkini di AS juga diperburuk masih adanya sejumlah warga yang belum divaksinasi secara penuh."Kita sedang bergerak ke arah yang salah," tutur Fauci, dikutip dari laman stuff.co.nz, Senin, 26 Juli 2021.Meski mayoritas warga AS sudah divaksinasi , Fauci tetap menyerukan kepada mereka semua untuk memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Ia juga menyarankan adanya pemberian vaksin dosis ketiga bagi warga yang sudah divaksinasi namun sistem imun tubuhnya relatif lemah.Fauci, kepala penasihat medis bagi Presiden AS Joe Biden, mengatakan kepada CNN bahwa dirinya ikut serta dalam diskusi mengenai wacana mengubah aturan penggunaan masker di kalangan warga yang sudah divaksinasi.Ia mengapresiasi beberapa pemerintah negara bagian yang tetap menyerukan pemakaian masker kepada warganya, terlepas dari sudah atau belum divaksinasi.Lebih dari 163 juta orang, atau sekitar 49 persen dari total populasi AS, sudah divaksinasi secara penuh menurut data terbaru Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).Untuk warga AS berusia 12 tahun ke atas, laju vaksinasinya sudah berada di atas 57 persen."Sebenarnya masalah (di AS saat ini) lebih didominasi kalangan yang belum divaksinasi. Itulah mengapa kita terus meminta mereka yang belum divaksinasi untuk keluar rumah dan mengikuti vaksinasi," ungkap Fauci.Baca: Kesal Diserang Rand Paul, Fauci: Justru Anda yang Berbohong, Senator! Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)