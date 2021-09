Kantor Dagang AS-Indonesia Kirim 1 Juta Alat Swab dan APD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ADN)

Washington: US-ASEAN Business Council Institute (USABCI) bersama American Indonesian Chamber of Commerce (AICC) memfasilitasi pengiriman 30 paket kargo ke Indonesia. Kiriman itu berisi bantuan penanganan pandemi covid-19 Organisasi-organisasi tersebut bersama-sama memimpin upaya untuk mengoordinasikan pengiriman barang dari jasa pengiriman ekspres FedEx dan UPS, dengan keahlian dan bantuan teknis dari Deloitte," kata Kedutaan Besar AS di Jakarta dalam sebuah pernyataan, Rabu, 15 September 2021.Baca: Menlu Malaysia Serahkan Bantuan Kemanusiaan Covid-19 ke Indonesia Ke-30 palet kargo ini secara kolektif mencakup lebih dari satu juta paket alat tes usap, dan alat pelindung diri (APD) lainnya dari sumbangan yang lebih besar dari Kota New York untuk Yayasan BUMN untuk Indonesia. Yayasan ini berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Kiriman pertama diterima di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, pada Selasa, 14 September 2021, sekitar pukul 12.00 waktu setempat. Hadir dalam penerimaan bantuan, perwakilan dari Yayasan BUMN, Kedutaan Besar AS di Jakarta, US-ASEAN Business Council, AICC, dan FedEx.Pengiriman kedua dijadwalkan tiba secepatnya. Konselor Diplomasi Publik Kedutaan Besar AS Jakarta, Rachel Cooke, mengucapkan terima kasih atas bantuan dari organisasi-organisasi tersebut. Ia berharap komitmen dukungan ini bisa membantu Indonesia mengatasi pandemi covid-19."Keunggulan perusahaan AS terus memperkuat Indonesia melalui praktik bisnis yang berkelanjutan, peluang pekerjaan dan pelatihan, serta sumbangan amal," katanya."Pemberian dari masyarakat Kota New York ini adalah contoh lain dari persahabatan yang kuat antara kedua negara kita," pungkas Cooke.