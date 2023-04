KJRI Frankfurt Dorong Peningkatan Investasi Jerman via Forum Bisnis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dusseldorf: KJRI Frankfurt bekerja sama dengan KADIN / IHK Bonn dan NRW Bank telah menyelenggarakan Forum Bisnis dengan tema “Indonesia- Jerman: Optimizing Trade and Investment Opportunities between Indonesia and Germany as Natural Partner in Strategic Fields". Forum Bisnis berlangsung pada Senin, 3 April, di Kantor Pusat NRW Bank di Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen (NRW).“Penyelenggaraan forum bisnis tahun ini di negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) sangat tepat. Hal ini mempertimbangkan bahwa NRW merupakan mitra dagang utama Indonesia di Jerman dan merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di negara tersebut," ungkap Konjen RI Frankfurt, Acep Somantri, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Selasa, 4 April 2023.Berdasarkan data Kantor Statistik Jerman (Destatis), nilai perdagangan antara Indonesia dengan NRW tahun 2022 mencapai EUR 2,2 miliar dengan peningkatan sebesar 53,9% dibandingkan tahun 2021.Porsi nilai perdagangan dengan negara bagian tersebut mencapai lebih dari 25% dari nilai perdagangan antara Indonesia dengan seluruh Jerman melalui 16 negara bagian yang mencapai EUR 8,4 miliar.Lebih lanjut, sebagai negara bagian dengan GDP tertinggi di Jerman, lebih dari seperempat perusahaan multinasional (MNC) yang berbasis di Jerman juga berlokasi di NRW.Dalam keynote presentation, Dubes Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra alami (natural partner) Jerman karena merupakan negara demokrasi, memiliki penghormatan terhadap HAM, dan memiliki komitmen dalam agenda perubahan iklim dan transisi energi.“Indonesia siap menjadi hub utama industri strategis Jerman di kawasan sebagai bagian dari diversifikasi rantai pasokan industri negara tersebut," tambah Dubes ArifForum Bisnis dimaksud menghadirkan 4 (empat) narasumber dari Indonesia yaitu Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Perekonomian; Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Kementerian Perindustrian; Asisten Deputi Investasi Strategis, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; serta pejabat perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.''Forum Bisnis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait potensi ekonomi strategis Indonesia dalam mendorong kolaborasi yang lebih kuat, khususnya di bidang investasi dan perdagangan di sektor dimaksud antara Indonesia-Jerman." ujar Konjen Acep.Respons kalangan usaha di Jerman terhadap penyelenggaraan Forum Bisnis tersebut sangat baik. Terdapat sekitar 60 peserta yang hadir pada Forum Bisnis dimaksud yang merupakan perwakilan berbagai perusahaan di Jerman, antara lain berasal dari sektor manufaktur, elektronika, kimia, lembaga pembiayaan, serta konsultan.Forum Bisnis dengan tema “Indonesia-Jerman: Optimizing Trade and Investment Opportunities between Indonesia and Germany as Natural Partner in Strategic Fields" juga merupakan bagian dari road to Hannover Messe 2023 (HM 2023) guna mempromosikan partisipasi Indonesia sebagai partner country pada HM 2023.Memanfaatkan momentum dimaksud, Dubes RI Berlin dan Konjen RI Frankfurt juga melakukan pertemuan dengan Menteri urusan Federal, Eropa dan Internasional negara bagian NRW pada hari yang sama.Dalam pertemuan, dicatat dukungan penguatan peranan Indonesia dalam ASEAN Strategy NRW sebagai bagian dari agenda diversifikasi rantai pasok industri negara bagian tersebut.Baca juga: Empat Target Utama Indonesia di Pameran Hannover Messe 2023