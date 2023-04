Dakwaan Trump Berkutat di Pemalsuan Bisnis, Nama Michael Cohen Banyak Disebut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

New York: Sebuah dokumen berisi 34 dakwaan telah dilayangkan kepada mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menghadiri sidang dakwaan di Pengadilan Kriminal Manhattan di New York, Selasa, 4 April 2023. Total 34 dakwaan itu berkutat pada pemalsuan catatan bisnis tingkat pertama.Didampingi dua pengacara, Trump menegaskan posisi tidak bersalah atas 34 dakwaan tersebut.Lantas, seperti apa rincian dari 34 dakwaan tersebut?Bagian atas dokumen dakwaan berisi tulisan Masyarakat Negara Bagian New York vs Donald J. Trump sebagai pihak yang membela diri (defendant). Bagian selanjutnya merupakan detail dakwaan dari nomor 1 hingga 34.Juri utama New York, melalui surat dakwaan ini, menuduh defendant melakukan kejahatan MEMALSUKAN CATATAN BISNIS DI TINGKAT PERTAMA, yang melanggar Hukum Pidana §175.10.Di dakwaan poin pertama, Trump dituduh membuat catatan bisnis palsu perihal faktur dari Michael Cohen tertanggal 14 Februari 2017. Disebutkan juga bahwa Trump memiliki niat menipu atau menyembunyikan kejahatan.Dakwaan selanjutnya, dari poin dua hingga 34, menghadirkan kata-kata yang sama persis, dengan pembedanya adalah tanggal kejadian serta nomor catatan bisnisnya.Nama Michael Cohen banyak disebut di sejumlah poin dakwaan. Peristiwa yang disebutkan dalam 34 poin dakwaan, semuanya berlangsung sepanjang 2017.Michael Cohen merupakan mantan pengacara Trump dari 2006 hingga 2018. Cohen juga pernah menjabat posisi wakil presiden Trump Organization, dan penasihat pribadi Trump.Selama ini, Cohen kerap disebut-sebut media AS sebagai sosok "pemecah masalah" Trump.Sebelumnya, pengacara Trump, Joe Tacopina, mengatakan bahwa mantan presiden AS itu ingin mengucapkan sendiri kata-kata "tidak bersalah.""Ia mengaku tidak bersalah. Ia mengucapkan kata-kata itu sendiri, presiden, yang menurut saya adalah hal yang baik untuk ia lakukan dan ia memang ingin melakukannya," sebut Tacopina.Trump kini sudah berada di Florida, dan dijadwalkan menyampaikan pernyataan publik di resor Mar-a-Lago pada Selasa malam mengenai proses penyelidikan yang sudah dijalaninya di New York.Baca juga: Trump Mengaku Ingin Ucapkan Sendiri Kata-Kata 'Tidak Bersalah'