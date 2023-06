Ditolak Bertemu Menteri Tiongkok, Menhan AS Pasrah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Gali peluang

(FJR)

Tokyo: Keputusan Tiongkok untuk menolak pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) dan Kepala Pertahanan Tiongkok amat "disayangkan”. Menurut Menhan AS Llyod Austin , penolakan amat disayangkan terutama mengingat perilaku Tiongkok yang ‘provokatif’ baru-baru ini.Komentar itu muncul beberapa hari setelah Washington menuduh Beijing melakukan "manuver agresif yang tidak perlu" di dekat pesawat pengintai AS.Washington telah mengundang Menteri Pertahanan Nasional Tiongkok Li Shangfu untuk mengadakan pembicaraan dengan Austin di sela-sela pertemuan puncak pertahanan di Singapura minggu ini.Tetapi Beijing memilih untuk tidak bertemu, meskipun menolak untuk secara resmi mengonfirmasi penghinaan tersebut. Seorang juru bicara mengatakan hanya "AS tahu dengan jelas mengapa saat ini ada kesulitan dalam komunikasi militer".Di Tokyo dalam perjalanan singkat sebelum kedatangannya di Singapura, Austin menyebut keputusan itu "disayangkan"."Anda telah mendengar saya berbicara beberapa kali tentang pentingnya negara besar, dengan kemampuan signifikan, dapat berbicara satu sama lain sehingga Anda dapat mengelola krisis dan mencegah hal-hal di luar kendali yang tidak perlu," kata Austin, seperti dikutip dari The Straits Times, Kamis 1 Juni 2023."Penyadapan provokatif terhadap pesawat kami dan juga pesawat sekutu kami baru-baru ini oleh Tiongkok sangat memprihatinkan,” tambahnya."Saya khawatir pada titik tertentu memiliki insiden yang bisa sangat, sangat cepat lepas kendali,” imbuhnya.Militer AS mengatakan pada hari Selasa bahwa seorang pilot pesawat tempur Tiongkok telah melakukan "manuver agresif yang tidak perlu" di dekat pesawat pengintai Amerika yang beroperasi di atas Laut China Selatan minggu lalu.Rekaman video yang dirilis oleh militer AS menunjukkan sebuah pesawat tempur Tiongkok melintas di depan pesawat Amerika, yang terlihat bergetar akibat turbulensi yang dihasilkan.Tetapi militer Tiongkok mengatakan pada hari Rabu bahwa jet AS "membobol" area pelatihan militer.Dikatakan pengiriman kapal dan pesawat untuk "melakukan pengawasan ketat terhadap Tiongkok secara serius membahayakan kedaulatan dan keamanan nasional".Austin dan pejabat AS lainnya telah bekerja untuk menopang aliansi dan kemitraan di Asia untuk melawan Beijing. Tetapi ada juga tanda-tanda tentatif bahwa kedua belah pihak sedang bekerja untuk memperbaiki hubungan mereka.Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bertemu dengan diplomat top Tiongkok Wang Yi di Wina bulan ini, dan Presiden Joe Biden mengatakan hubungan antara Washington dan Beijing akan mencair "segera".Austin mengatakan pada Kamis bahwa dia "akan menyambut setiap kesempatan untuk terlibat dengan kepemimpinan".“Kementerian pertahanan harus berbicara satu sama lain secara rutin," tambahnya.Austin bertemu pada Kamis dengan menteri luar negeri dan pertahanan Jepang, dan akan berbicara dengan Perdana Menteri Fumio Kishida sebelum berangkat ke Singapura.Dia mengatakan aliansi AS-Jepang menghadapi serangkaian "tantangan bersama", termasuk perilaku pemaksaan Tiongkok, provokasi berbahaya Korea Utara, dan pilihan perang kejam Rusia di Ukraina".“Tapi kami dipersatukan oleh kepentingan bersama dan nilai bersama. Dan kami mengambil langkah penting untuk memodernisasi aliansi kami dan memperkuat pencegahan kami,” tambahnya.Dia mengutip kerja sama trilateral dengan Australia dan Korea Selatan serta perluasan "kecepatan, ruang lingkup dan skala" latihan dan pelatihan.“Kedua militer juga bekerja sama dalam teknologi canggih termasuk "hipersonik, sistem otonom untuk bekerja sama dengan jet tempur, dan sistem pertahanan udara canggih,” imbuhnya.Austin tiba di Jepang pada Rabu, beberapa jam setelah Korea Utara gagal meluncurkan satelit mata-mata menggunakan teknologi yang dilarang berdasarkan resolusi PBB.Kepala pertahanan AS menyebut peluncuran itu sebagai yang terbaru dari serangkaian "provokasi berkelanjutan".Pyongyang telah meningkatkan peluncuran rudal dalam satu tahun terakhir, dan Tokyo juga menghadapi tekanan yang meningkat dari kapal-kapal Tiongkok di sekitar pulau yang diperebutkan dengan Beijing.Tahun lalu, Tokyo meluncurkan perombakan pertahanan besar-besaran, berjanji untuk meningkatkan pengeluaran keamanan menjadi 2 persen dari PDB pada tahun 2027 dan menyebut Tiongkok sebagai "tantangan strategis terbesar" bagi Jepang.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id