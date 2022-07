2 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Terbaru di Los Angeles

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Los Angeles: Setidaknya dua orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam penembakan di sebuah taman di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Pejabat setempat mengatakan, penembakan terbaru ini juga melukai sekitar tujuh orang, yang semuanya telah dilarikan ke ke rumah sakit.Insiden penembakan terjadi di dekat acara pameran mobil di Peck Park, San Pedro, pada hari Minggu kemarin."Beberapa orang terluka, dan ada yang berada dalam kondisi kritis," sambung mereka.Kepolisian Los Angeles mengatakan, penembakan terjadi sekitar pukul 15:50 waktu setempat. Aparat keamanan memastikan bahwa insiden ini merupakan penembakan aktif, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.Peck Park berjarak sekitar 32 kilometer dari selatan pusat kota Los Angeles di California.Penembakan ini adalah insiden terbaru yang melibatkan senjata api selama musim panas di AS. Sebelumnya, beberapa penembakan massal, seperti yang terjadi di Highland Park, Illinois, Uvalde, Texas, dan Buffalo, New York, sempat menjadi sorotan global.Gelombang penembakan massal telah memicu perdebatan sengit mengenai kepemilikan senjata di Negeri Paman Sam. Penembakan massal terus terjadi di AS, walau Presiden AS Joe Biden telah meloloskan undang-undang bipartisan mengenai senjata api belakangan ini.Biden mengatakan bahwa dirinya bertekad mengembalikan aturan larangan kepemilikan senapan serbu, seperti yang sudah pernah diterapkan di AS beberapa tahun lalu.Baca: Joe Biden Bertekad Perbarui Larangan Senapan Serbu