Direktur CIA: Menghentikan Bantuan ke Ukraina Kesalahan Bersejarah!

(WIL)

Washington: Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat ( CIA ) William Burns mengatakan bahwa Ukraina sedang dihadapkan pada ujian penting dalam menghadapi ancaman dari Rusia, di saat perang berkepanjangan antar kedua negara itu sudah hampir menyentuh dua tahun.Ia mengingatkan bahwa jika AS menghentikan dukungan untuk Ukraina , maka hal tersebut dapat menjadi sebuah kesalahan bersejarah dengan dampak signifikan.Dalam pandangan Burns, seperti dikutip dari sebuah komentar yang diterbitkan di Foreign Affairs, Presiden Rusia Vladimir Putin bertaruh bahwa Moskow pasti dapat menghancurkan Ukraina dan melemahkan dukungan dari Barat.Burns menyoroti pentingnya mempertahankan bantuan Barat untuk Ukraina. Bahkan, ia menganggapnya sebagai kunci dari kesuksesan perang di Ukraina.Ia mengatakan bantuan untuk Ukraina yang kurang dari 5 persen anggaran AS merupakan investasi sederhana dengan manfaat geopolitik yang besar."Investasi yang relatif sederhana dengan keuntungan geopolitik signifikan bagi Amerika Serikat dan keuntungan penting bagi industri Amerika," tulis Burns, seperti dikutip dari NBC News pada Rabu, 31 Januari 2024.Jika pengiriman senjata ke Ukraina dipertahankan atau ditambah, maka hal itu dinilai Burns dapat memberikan kekuatan lebih besar kepada Ukraina. Selain itu, hal tersebut juga bisa meningkatkan peluang kemenangan Ukraina dalam jangka panjang.Penyaluran senjata dari AS ke Ukraina juga diharapkan dapat menimbulkan kerugian strategis bagi Rusia."Bagi Amerika Serikat, menjauh dari konflik di saat genting seperti ini dan memutus dukungan kepada Ukraina hanya akan menjadi sebuah gol bunuh diri bersejarah," sebut Burns.Baca juga: Zelensky Sebut Berkurangnya Bantuan dari AS sebagai 'Sinyal Buruk'