Zelensky Bakal ke Washington Pekan Depan, Kunjungan Kedua di Tengah Invasi Rusia

Washington: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan melakukan kunjungan kedua pada masa perang ke Washington, Amerika Serikat (AS), pekan depan. Kunjungan Zelensky diumumkan Gedung Putih pada Jumat,15 September 2023.Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Ukraina memperkuat dukungan dari AS yang telah mengirimkan bantuan senilai miliaran dolar untuk melawan pasukan Rusia.Zelensky akan melakukan perjalanan ke Gedung Putih pada Kamis pekan depan untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Joe Biden dan juga mengadakan pertemuan di Kongres AS, di mana elemen-elemen dari Partai Republik yang bersaing merasa ragu apakah Washington sebaiknya mendorong paket baru untuk Ukraina atau tidak.Kunjungan pemimpin Ukraina ke Washington akan dilakukan setelah pertemuan dengan para pemimpin dunia lainnya di Majelis Umum PBB di New York.Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Biden mengatakan, perjalanan itu terjadi di "saat kritis" ketika Ukraina melancarkan serangan balasan terhadap Rusia."Presiden Biden akan menegaskan kembali komitmennya untuk terus memimpin dunia dalam mendukung Ukraina mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah mereka," kata Sullivan kepada wartawan, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu, 16 September 2023.Ia membandingkan perjalanan Zelensky dengan pertemuan puncak Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini dengan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara.Pyongyang merupakan salah satu negara paling terisolasi dan terkena sanksi di dunia, dan Moskow sedang mencari senjata dari mereka.Namun, keraguan juga meningkat mengenai masa depan bantuan AS ketika Kongres mendekati batas waktu 30 September untuk menyetujui pendanaan menjelang musim pemilu.Mantan presiden AS Donald Trump, yang merupakan kandidat terdepan dalam nominasi Partai Republik untuk menantang Biden tahun depan, mengecam bantuan AS untuk Ukraina. Menurutnya, dana tersebut akan lebih baik dihabiskan di dalam negeri dan memperkirakan kemenangan pada akhirnya akan diraih Putin.Ini akan menjadi kunjungan kali kdua Zelensky ke Washington sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Desember tahun lalu, Zelensky diam-diam terbang ke ibu kota AS dalam perjalanan internasional pertamanya selama perang.Kala itu, Zelensky memasuki Gedung Putih dengan mengenakan seragam militer yang menjadi ciri khasnya.Zelensky merasa semakin percaya diri untuk bepergian ke luar negeri, mulai dari negara-negara sekutu di Eropa hingga Arab Saudi dan Jepang, di mana ia bertemu dengan jajaran pemimpin KTT G7 pada Mei lalu.Sementara itu, Biden melakukan kunjungan mendadak ke Kyiv di bulan Februari, sebuah perjalanan yang sangat tidak biasa ke zona pertempuran aktif untuk Gedung Putih yang 'parno' akan masalah keamanan.Biden, yang berusaha membantah kritik bahwa ia terlalu tua untuk jabatan presiden, mulai menyiarkan iklan kampanye kunjungannya ke Kyiv. Pria berusia 80 tahun itu berjalan dengan percaya diri dalam balutan kacamata hitam bersama Zelensky.Baca juga: Kampung Halaman Presiden Ukraina Dihantam Serangan Rudal Rusia