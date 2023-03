Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen Memulai Lawatan Sensitif ke AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pertemuan dan perjamuan

New York: Presiden Taiwan Tsai Ing-wen tiba di New York pada persinggahan sensitif di Amerika Serikat (AS) pada Rabu 29 Maret 2023. Presiden Tsai, bersumpah dalam perjalanan untuk tidak membiarkan tekanan eksternal mencegah pulau itu terlibat dengan dunia setelah Tiongkok mengancam pembalasan jika dia bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy. Tiongkok , yang mengklaim secara demokratis memerintah Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, telah berulang kali memperingatkan pejabat AS untuk tidak bertemu dengan Tsai. Kedatangan Tsai yang pertama kali singgah di AS sejak 2019, dianggap sebagai dukungan untuk keinginan pulau itu untuk dilihat sebagai negara terpisah.Sebelumnya Tiongkok menggelar latihan perang besar di sekitar Taiwan pada Agustus ketika Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taipei. Angkatan bersenjata Taiwan mengatakan, mereka mengawasi setiap gerakan Negeri Tirai Bambu ketika Tsai berada di luar negeri.Agenda Tsai ini terkait dalam perjalanan ke Guatemala dan Belize, dua dari sedikit negara yang mengakui Taiwan secara diplomatis. Dia akan tinggal di New York hingga Sabtu dan juga akan mengunjungi Los Angeles sekembalinya dari Amerika Tengah. Dia diperkirakan untuk bertemu McCarthy di California, meskipun hal ini tidak dikonfirmasi secara resmi.“Tekanan eksternal tidak akan menghalangi tekad kami untuk pergi ke dunia,” kata Tsai sebelum keberangkatannya dari bandara internasional utama Taiwan di Taoyuan, seperti dikutip AFP, Kamis 30 Maret 2023.“Kami tenang dan percaya diri, tidak akan menyerah atau memprovokasi. Taiwan akan dengan tegas berjalan di jalan kebebasan dan demokrasi dan pergi ke dunia. Meski jalan ini sulit, Taiwan tidak sendirian,” tegasnya.Kedutaan de facto Taiwan di AS mengonfirmasi kedatangan Tsai di New York pada Rabu sore, dan mengatakan tidak ada acaranya yang terbuka untuk pers atau publik selama persinggahannya di sana. Klip video menunjukkan dia disambut di kota oleh para pendukung yang mengibarkan bendera.Taiwan secara bertahap kehilangan pengakuan resmi dari lebih banyak negara saat mereka beralih ke Beijing. Honduras menggeser loyalitas pada hari Minggu, hanya menyisakan 13 dengan ikatan formal dengan Taiwan. Beijing mengatakan Taiwan milik "satu China" dan, sebagai provinsi Tiongkok, tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan negara-ke-negara. Namun Taiwan membantah hal ini.Selama ini Taiwan seperti menjadi duri dalam daging bagi Tiongkok. Dia menjadi masalah teritorial Tiongkok yang paling sensitif dan rebutan utama dengan Washington, yang, seperti kebanyakan negara, hanya mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei. Tetapi pemerintah AS diharuskan oleh undang-undang Amerika untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri dan juga memfasilitasi kunjungan persinggahan tidak resmi.Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Tiongkok Zhu Fenglian mengatakan di Beijing bahwa jika Tsai bertemu dengan McCarthy, China "pasti akan mengambil tindakan untuk melawan balik".Sementara Xu Xueyuan, kuasa usaha di Kedutaan Tiongkok di Washington, mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan semacam itu "dapat menyebabkan konfrontasi serius lainnya dalam hubungan Tiongkok-AS"."Kami telah membuat pernyataan serius ke pihak AS dalam banyak kesempatan dan dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa semua konsekuensi harus ditanggung oleh pihak AS," tegasnya.Transit AS adalah yang ketujuh bagi Tsai sejak menjabat pada 2016 dan terjadi di tengah kekhawatiran di Amerika Serikat dan di tempat lain bahwa invasi Rusia ke Ukraina mungkin akan membuat Tiongkok berani bergerak melawan Taiwan.Pertemuan dengan McCarthy akan menjadi yang pertama antara pemimpin Taiwan dan Ketua DPR AS di tanah AS. Meskipun itu dipandang sebagai alternatif yang berpotensi kurang provokatif dibandingkan kunjungan McCarthy ke Taiwan, sesuatu yang dia katakan ingin dia lakukan.Dikabarkan bahwa sebanyak 20 atau lebih anggota parlemen AS berencana untuk menemani McCarthy untuk pertemuannya dengan Tsai, yang awalnya diatur di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan dekat Los Angeles. Namun perpustakaan belum mengonfirmasi pertemuan tersebut.Dua sumber lain mengatakan, Tsai akan menghadiri jamuan makan dengan orang Amerika Taiwan dan orang Taiwan perantauan di New York, serta acara pada Kamis dengan Institut Hudson, sebuah wadah pemikir di mana pemerintah Taiwan adalah donor yang signifikan, menurut laporan tahunannya.Para pejabat AS mengatakan Tsai akan bertemu Laura Rosenberger, ketua di kantor pusat Washington Institut Amerika di Taiwan (AIT), sebuah organisasi nirlaba yang dikelola pemerintah AS yang melakukan hubungan tidak resmi dengan Taiwan.Rosenberger, yang menduduki jabatan itu minggu lalu, sebelumnya adalah pejabat senior untuk Tiongkok dan Taiwan di Dewan Keamanan Nasional Presiden Joe Biden.Persinggahan Tsai terjadi ketika hubungan AS dengan Tiongkok berada pada apa yang dilihat beberapa analis sebagai tingkat terburuk sejak Washington menormalisasi hubungan dengan Beijing pada 1979 dan mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei.Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mendesak Tiongkok untuk tidak menggunakan persinggahan "normal" sebagai dalih untuk meningkatkan aktivitas agresif terhadap Taiwan."Kami sadar bahwa keadaan sedang tegang sekarang" antara Amerika Serikat dan Tiongkok," kata Kirby, tetapi dia mendesak Beijing untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka.Kirby mengatakan Washington masih ingin menjadwal ulang perjalanan ke Beijing oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang ditunda bulan lalu ketika balon mata-mata Tiongkok yang dicurigai ditembak jatuh oleh jet tempur AS.Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan, kepada wartawan bahwa Beijing telah meningkatkan tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik terhadap Taiwan, tetapi Washington tidak akan mengubah "praktik lama" memfasilitasi transit melalui Amerika Serikat.