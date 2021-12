WHO: Risiko Varian Omicron Tetap Sangat Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) menegaskan, risiko yang ditimbulkan oleh varian Omicron masih ‘sangat tinggi’. Peringatan muncul setelah jumlah kasus covid-19 melonjak 11 persen secara global pekan lalu.Dalam pembaruan epidemiologi mingguan covid-19, varian Omicron berada di balik lonjakan virus yang cepat di beberapa negara. Omicron telah melampaui varian Delta yang sebelumnya dominan."Risiko keseluruhan terkait varian baru yang menjadi perhatian Omicron tetap sangat tinggi," kata badan kesehatan PBB itu, Rabu 29 Desember 2021."Bukti yang konsisten menunjukkan bahwa varian Omicron memiliki keunggulan pertumbuhan dibandingkan varian Delta dengan waktu dua kali lipat dari dua hingga tiga hari dan peningkatan pesat dalam kejadian kasus terlihat di sejumlah negara. Ini termasuk di Inggris dan AS, di mana ia menjadi varian yang dominan,” sebut pembaharuan WHO itu."Tingkat pertumbuhan yang cepat kemungkinan merupakan kombinasi dari penghindaran kekebalan dan peningkatan transmisibilitas varian Omicron secara intrinsik,” imbuh laporan tersebut.Namun, WHO menyoroti penurunan 29 persen dalam insiden kasus yang diamati di Afrika Selatan, sebagai negara yang pertama kali melaporkan varian tersebut ke WHO pada 24 November.Dikatakan data awal dari Inggris, Afrika Selatan dan Denmark -,yang saat ini memiliki tingkat infeksi tertinggi di dunia per orang,- menunjukkan ada pengurangan risiko rawat inap untuk Omicron dibandingkan dengan Delta.Namun, data lebih lanjut diperlukan untuk memahami keparahan Omicron dalam hal penanda klinis, termasuk penggunaan oksigen, ventilasi mekanis, dan kematian.Lebih banyak data juga diperlukan tentang bagaimana tingkat keparahan mungkin dipengaruhi oleh infeksi covid sebelumnya, atau vaksinasi.“Diharapkan juga kortikosteroid dan penghambat reseptor interleukin 6 akan tetap efektif dalam pengelolaan pasien dengan penyakit parah,” kata WHO."Namun, data awal menunjukkan bahwa antibodi monoklonal mungkin kurang mampu menetralkan varian Omicron,” tegas WHO.WHO mengatakan bahwa dalam pekan yang berakhir Minggu, menyusul peningkatan bertahap sejak Oktober. Jumlah kasus baru secara global naik 11 persen dibandingkan minggu sebelumnya, sementara jumlah kematian baru turun empat persen."Ini sesuai dengan hanya di bawah lima juta kasus baru dan lebih dari 44.000 kematian baru," kata organisasi yang berbasis di Jenewa itu.Jumlah kasus baru tertinggi dilaporkan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Italia.