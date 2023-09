Istri Bos Kartel Narkoba Meksiko Dibebaskan dari Penjara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Los Angeles: Emma Coronel, istri pimpinan kartel narkoba Meksiko Joaquin “El Chapo” Guzman , akan dibebaskan dari tahanan di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Coronel ditangkap atas tuduhan perdagangan narkoba menurut Biro Penjara AS di tahun 2021.Coronel diberikan waktu dua tahun lagi sebelum sepenuhnya dibebaskan tanpa pengawasan.Dilansir dari New York Post, wanita 34 tahun berkebangsaan Amerika Serikat ini dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah mengaku bersalah atas tiga tuduhan membantu kartel narkoba Sinaloa, termasuk rumor pencucian uang dan pendistribusian obat-obatan terlarang. Ia secara pribadi terlibat dalam transaksi keuangan.Dia mengaku berperan sebagai kurir antara Guzman dan organisasi lainnya ketika suaminya di penjara di Altiplano Meksiko sejak penangkapan tahun 2014.Hakim yang menjatuhkan hukuman mengatakan, Coronel dengan kooperatif bertanggung jawab atas tindakannya dan setuju untuk menyerahkan hampir 1,5 juta dolar hasil perbuatan kriminalnya kepada pemerintah AS. Sikapnya ini kemudian berbuah tiga tahun hukumannya dikurangi.“Coronel akan dibebaskan pada Rabu (waktu AS) dari penjara dengan keamanan rendah di Los Angeles,” ujar pihak Biro Penjara AS tanpa memberikan rincian lebih lanjut.Sementara suaminya, Guzman, menjalani hukuman seumur hidup di AS setelah diekstradisi ke pada tahun 2017 atas dua percobaan melarikan diri dari penjara dengan keamanan maksimum di Meksiko, salah satunya dengan menggali terowongan sepanjang satu mil dari selnya.Pengacara Coronel tidak segera menanggapi permintaan komentar dari awak media. Masih belum jelas apakah ia masih menghadapi dakwaan atas perdagangan narkoba atau kejahatan lain di Meksiko.Bersama Guzman, Coronel memiliki dua anak perempuan setelah Guzman menikahinya pada tahun 2007. Kala itu ia masih berusia 18 tahun dan dikenal sebagai ratu kecantikan muda.