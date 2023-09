Terjangan Siklon Tropis Lee di New England AS Tewaskan 2 Orang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

New England: Terjangan Siklon Tropis Lee di New England, Amerika Serikat (AS), telah menewaskan dua orang hingga Sabtu, 16 September 2023. Kuatnya embusan angin yang dibawa Lee juga membuat hampir 300.000 warga AS dan Kanada kehilangan aliran listrik.Kematian pertama terjadi di Florida awal pekan ini, ketika Lee memicu arus deras berbahaya, yang menurut keterangan otoritas setempat, menyebabkan seorang perenang remaja tewas tenggelam.Sabtu kemarin, tiupan angin Pasca Topan Tropis Lee merobohkan pohon dan menimpa sebuah mobil di Searsport, Maine, yang menewaskan seorang pria berusia 50 tahun di dalamnya.Menurut Pusat Badai Nasional (NHC), tiupan Lee mendarat di Long Island di lepas pantai Nova Scotia, Kanada, dengan kecepatan angin sekitar 112 km/jam. Meski nama Lee diubah dari "badai" menjadi "siklon pasca-tropis," perbedaannya di New England hanya pada namanya saja.Badai tersebut kini mendapatkan kekuatannya dari benturan atmosfer antara udara hangat dan dingin, dan tidak lagi mengambil energi dari air hangat di bawahnya seperti angin topan dan badai tropis, kata Pusat Prakiraan FOX. Kendati begitu, Lee tetap menjadi sistem cuaca yang berbahaya.Lebih dari 92.000 rumah tangga juga mengalami pemadaman listrik di wilayah New England, dengan sebagian besarnya di Maine. Nova Scotia Power melaporkan lebih dari 161.000 pelanggan kehilangan aliran listrik, dengan 29.000 lainnya di New Brunswick.Layanan telepon seluler juga dilaporkan tidak lancar di wilayah tersebut, yang kemungkinan besar disebabkan pemadaman listrik yang meluas.Pada Sabtu pagi, ahli meteorologi FOX Weather, Michael Estime, meliput kondisi badai dari Bar Harbor, Maine, ketika dia menyaksikan sebuah perahu terdorong gelombang kuat menuju dermaga beton dan menabrak tembok laut."Kami menyaksikan salah satu perahu terlepas, dan dalam waktu 30 detik, angin membenturkannya ke tembok laut tepat di belakang Dermaga No. 2," ucapnya.Baca juga: Siklon Tropis Lee Bawa Angin Kencang dan Picu Pemadaman Listrik di Kanada