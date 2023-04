Presiden Taiwan Siap Bertemu Ketua DPR AS Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Los Angeles: Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengabaikan ancaman pembalasan dari Tiongkok menjelang pertemuannya dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy hari Rabu ini, 5 April 2023. Pertemuan krusial ini disebut-sebut sebagai upaya menggarisbawahi klaim kedaulatan pemerintahan Taiwan.Pertemuan hari Rabu ini di luar Los Angeles sebenarnya secara teknis hanya merupakan transit Tsai setelah dirinya melakukan perjalanan ke dua negara Amerika Latin. Kendati hanya transit, Tiongkok telah mengecam rencana pertemuan tersebut.Selasa kemarin, Tsai telah bertemu pejabat keamanan senior AS dalam membahas "situasi regional" menjelang pertemuannya dengan McCarthy di California.Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan dapat sewaktu-waktu direbut kembali. Selama ini, Tiongkok selalu mengecam setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan.Pekan ini, Tiongkok telah memperingatkan McCarthy, seorang politikus Partai Republik dan penduduk asli California, bahwa dirinya "bermain dengan api" jika memutuskan bertemu Tsai."Tiongkok sangat menentang AS yang mengatur Tsai Ing-wen untuk transit melalui wilayahnya, dan sangat menentang pertemuan antara Ketua DPR Kevin McCarthy, pejabat AS peringkat ketiga, dan Tsai Ing-wen," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning kepada awak media, seperti dikutip dari TRT World."Ini sangat melanggar prinsip Satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, dan secara serius merusak kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok," sambungnya.AS secara resmi mengakui prinsip Beijing dan Satu-Tiongkok, tetapi juga merupakan pendukung penting Taiwan. Selama ini, AS memelihara hubungan tidak resmi yang kuat dengan Taiwan.Taiwan menikmati dukungan bipartisan yang kuat di Kongres AS. Hubungan antara Taiwan dan AS ini semakin erat di bawah kepemimpinan Tsai.