Tekan Emisi Karbon, Bangunan di Kota Ini Tak Bisa Sembarangan

New York: Warga New York, Amerika Serikat, tak bisa sembarangan rumah dan gedung. Bangunan di The Big Apple harus memasang panel surya, beratap 'hijau', atau keduanya.Bangunan yang patuh kebijakan ini bakal diberi insentif pengurangan pajak. Beragam strategi ini diterapkan Pemerintah Kota New York untuk mencapai target netral karbon sebelum tahun 2050."New York telah membuat beberapa langkah besar dalam menyediakan dana untuk mendorong investasi atap hijau," kata guru besar The New School Timon McPhearshon dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Kamis, 6 Januari 2022.Salah satu gedung di New York yang telah membuat atap hijau ialah Javits Convention Center. Pusat konvensi berusia 35 tahun ini memodernisasi atapnya untuk kebun sayur dan pembangkit listrik tenaga surya. Total, atap gedung ini memiliki hamparan tanaman seluas 2,8 hektare.Panel surya di Javits Convention Center dapat memasok sekitar 10 persen kebutuhan energi gedung. Menurut para insinyur instalasi atap ini dapat membantu Amerika ke depannya utuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya tradisional."Tapi itu jumlah total yang kecil dibanding tujuan kami yang cukup tinggi soal bagaimana kami ingin memajukan New York untuk ketahanan dan keberlanjutan," kata McPhearshon.