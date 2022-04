AS Diam-diam Berhasil Uji Coba Rudal Hipersonik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Amerika Serikat (AS) dikabarkan berhasil menguji coba rudal hipersonik pada pertengahan Maret. Tetapi mereka tetap diam selama dua minggu untuk menghindari meningkatnya ketegangan dengan Rusia ketika Presiden Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Eropa.Menurut seorang pejabat pertahanan AS, Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) diluncurkan dari pesawat pengebom B-52 di lepas pantai barat."Ini merupakan uji coba pertama yang berhasil dari sistem yang dikembangkan Lockheed Martin," ujar pejabat yang tidak memberikan namanya, seperti dikutip CNN, Rabu 6 April 2022."Sebuah mesin pendorong mempercepat rudal ke kecepatan tinggi, di mana mesin scramjet bernapas udara dinyalakan dan mendorong rudal pada kecepatan hipersonik Mach 5 dan di atas," jelasnya.Pejabat itu menawarkan sedikit rincian uji coba rudal, hanya mencatat bahwa rudal itu terbang di atas 65.000 kaki dan lebih dari 482 kilometer. Tetapi bahkan di ujung bawah jangkauan hipersonik -,sekitar 6.115 kilometer per jam atau,— penerbangan sejauh 482 km kurang dari 5 menit.Uji coba itu dilakukan beberapa hari setelah Rusia mengatakan pihaknya menggunakan rudal hipersoniknya sendiri selama invasi ke Ukraina, mengklaim bahwa pihaknya menargetkan gudang amunisi di Ukraina barat.Para pejabat AS meremehkan pentingnya penggunaan rudal hipersonik Kinzhal oleh Rusia. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan dia tidak melihatnya sebagai "semacam pengubah permainan" setelah Rusia mengumumkan peluncuran rudal. Beberapa hari kemudian, Juru Bicara Pentagon John Kirby mengatakan "sulit untuk mengetahui apa sebenarnya pembenaran untuk peluncuran tersebut, karena menargetkan fasilitas penyimpanan stasioner."Itu palu godam yang cukup signifikan untuk menyasar target seperti itu," kata Kirby saat itu.Rudal Kinzhal hanyalah versi peluncuran udara dari rudal balistik jarak pendek Iskander Rusia. Dengan kata lain, ini adalah variasi dari teknologi mapan yang bertentangan dengan revolusi dalam persenjataan hipersonik. Tes AS adalah mesin scramjet pernapasan udara yang lebih canggih dan sulit. Rudal HAWC juga tidak memiliki hulu ledak, melainkan mengandalkan energi kinetiknya untuk menghancurkan target.Pada saat tes AS, Biden sedang mempersiapkan kunjungan ke sekutu NATO di Eropa, termasuk singgah di Polandia di mana ia bertemu dengan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Ukraina.AS telah berhati-hati untuk tidak mengambil langkah atau membuat pernyataan yang dapat meningkatkan ketegangan antara Washington dan Moskow secara tidak perlu. Pada Jumat, AS membatalkan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III untuk menghindari salah tafsir oleh Rusia.Austin telah menunda tes pada awal Maret untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat disalahartikan oleh Rusia pada waktu yang sensitif.Secara umum, AS juga tetap berhati-hati tentang senjata dan peralatan yang dikirimnya ke Ukraina. Hanya dalam paket bantuan keamanan terbaru senilai USD300 juta yang dikirimkan oleh Kementerian Pertahanan berdasarkan daftar sistem dan senjata tertentu.AS juga menentang pengiriman pesawat tempur ke Ukraina melalui Amerika Serika. Ini menghindari kekhawatiran bahwa Kremlin dapat menafsirkan langkah seperti AS dan NATO memasuki konflik di Ukraina.