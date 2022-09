Kembali ke Gedung Putih, Obama dan Istri Resmikan Lukisan Potret

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dan istrinya Michelle Obama , kembali ke Gedung Putih pada Rabu 7 September 2022. Kembalinya pasangan populer itu untuk pembukaan atau penyingkapan lukisan mereka.Penyingkapan lukisan ini dipimpin oleh Presiden AS Joe Biden yang dilakukan lima tahun setelah kepergian dari mantan Presiden Obama dari Gedung Putih.Pelukis Robert McCurdy meletakkan mantan presiden itu dalam balutan jas abu-abu di tengah kanvas. Lukisan tersebut juga merupakan lukisan realistis dengan latar belakang putih seperti yang ia pernah lakukan pada lukisan-lukisan yang ia buat sebelumnya, yaitu Toni Morrison dan Nelson Mandela.Sementara itu, mantan Ibu Negara AS digambarkan dengan gaun berwarna biru di ruangan merah Gedung Putih . Lukisan Michelle ini dibuat oleh pelukis asal Brooklyn, Sharon Sprung.“Ada beberapa orang yang aku ketahui memiliki lebih banyak integritas, kesusilaan dan keberanian dari Barack Obama," ujar Biden dalam upacara penyingkapan, seperti yang dikutip dalam The Straits Time, pada Kamis, 8 September 2022."Namun tidak ada sesuatu yang membuatku lebih siap menjadi seorang presiden daripada berada di sebelahmu (Obama) selama delapan tahun,” jelas Biden.Lukisan besar resmi dari Presiden dan Ibu Negara AS itu menghiasi tembok, lorong dan ruangan di seluruh Gedung Putih. Biasanya, mantan presiden akan datang untuk melakukan penyingkapan saat penerusnya masih dalam masa jabatan.Akan tetapi, pemerintahan dari Presiden Partai Republik, Donald Trump tidak mengadakan upacara untuk Obama saat masih menjabat.Selain lukisan baru ini, lukisan sebelumnya dari Obama yang telah disingkap pada 2018 pun sudah ditempatkan di Galeri Lukisan Nasional Smithsonian. Lukisan ini pun menjadi daya tarik utama bagi para turis.Trump, sebelum memenangkan pemilihan umum pada 2016 dan menjadi penerus Obama pada 2017, menjadi pendukung gerakan yang secara salah dengan mengusulkan bahwa Obama tidak menjadi seharusnya presiden AS karena ia tidak lahir di Negeri Paman Sam.Presiden Asosiasi Sejarah Gedung Putih (White House Historical Association), Stewart McLaurin mengatakan bahwa tidak ada proses khusus tertentu dalam pembuatan lukisan presiden.“Semua itu tergantung pada presiden yang menjabat pada saat itu di Gedung Putih dan presiden sebelumnya untuk menentukan momen untuk dilukiskan. Namun tidak ada linimasa tertentu,” ujar Stewart.Biden, wakil presiden dan istri Biden, Jill sebelumnya terkenal dekat dengan keluarga Obama saat dia masih menduduki kursi presiden. Mereka berdua berhasil membedakan masalah politik dan kehidupan pribadi mereka, termasuk kematian anak laki-laki Biden, Beau karena kanker.Obama sendiri pernah kembali ke Gedung Putih satu kali saat sudah meninggalkan kantor, bergabung dengan Biden di bulan April untuk mengikuti event yang membutuhkan tanda tangannya pada hukum kesehatan, yang diketahui sebagai Obamacare.