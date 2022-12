55 Orang di AS dan Kanada Tewas Akibat Badai Salju Parah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Badai salju yang membawa suhu beku dan tumpukan salju setinggi 1,8 meter ke Amerika Utara telah menyebabkan sedikitnya 55 kematian di seluruh Amerika Serikat (AS) dan Kanada “AS telah mencatat 55 kematian karena empat orang lagi meninggal pada Malam Natal setelah sebuah bus terguling di jalan licin di British Columbia, Kanada,” menurut Sky News, Selasa 27 Desember 2022.Cuaca beku dikaitkan dengan 25 kematian di negara bagian New York, khususnya di Buffalo di mana 'efek danau' -,ketika udara dingin bergerak di atas air danau yang lebih hangat dan menciptakan semburan beku,- telah mematikan.Sebagian besar wilayah Amerika Serikat lainnya telah dilanda kondisi musim dingin yang ganas. Mereka yang kehilangan nyawa di sekitar Buffalo ditemukan di mobil, rumah, dan tumpukan salju.Beberapa meninggal saat menyekop salju, yang lain saat kru darurat tidak dapat menanggapi krisis medis tepat waktu.Korban tewas akibat badai di seluruh negeri terus meningkat, dengan upaya penyelamatan dan pemulihan berlangsung Senin, waktu setempat.Pejabat setempat, Erie Mark Poloncarz menggambarkan badai salju sebagai "badai terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup kita" dan memperingatkan mungkin ada lebih banyak korban tewas yang belum ditemukan.“Beberapa orang terdampar di mobil mereka selama lebih dari dua hari,” ucap Polocarz."Situasi yang mengerikan adalah kita bisa melihat semacam cahaya di ujung terowongan. Tapi ini belum berakhir," katanya.Layanan Cuaca Nasional mengatakan pada Senin 26 Desember 2022 bahwa salju setebal 23 sentimeter dapat turun di beberapa daerah pada hari Selasa.Para ilmuwan mengatakan, krisis perubahan iklim mungkin berkontribusi pada intensitas badai.“Itu karena atmosfer dapat membawa lebih banyak uap air, yang berfungsi sebagai bahan bakar,” menurut direktur Pusat Data Salju dan Es Nasional di University of Colorado, Boulder, Mark Serreze.Victor Gensini —,seorang profesor meteorologi di North Illinois University,— menyamakan satu peristiwa cuaca dengan ‘kelelawar’ dan iklim sebagai "rata-rata pukulan’.‘Sulit untuk mengatakannya. Tetapi apakah dadunya sudah terisi sedikit sekarang? Tentu saja,” ucap Profesor Serreze.Sementara Gubernur New York Kathy Hochu mengatakan kota Buffalo seperti 'zona perang' dan beberapa orang akhirnya terjebak di mobil mereka selama dua hari.Suhu turun serendah minus 45 Celsius di Montana dan di Des Moines, Iowa, rasanya seperti minus 38 Celsius, yang berarti orang bisa menderita radang dingin dalam waktu kurang dari lima menit.Badai diperkirakan akan merenggut lebih banyak nyawa setelah menjebak penduduk di dalam rumah dan mematikan listrik - karena beberapa daerah bersiap menghadapi salju setebal 30 inci pada hari Selasa.“Lebih dari 55 juta orang masih di bawah peringatan cuaca dan pada Hari Natal,” sebut Gubernur Hochul 'badai paling dahsyat dalam sejarah panjang bertingkat Buffalo' dari badai mengerikan.“Ini menghancurkan. Itu akan menuju zona perang,” kata Hochul.Lebih dari 200.000 orang di beberapa negara bagian timur terbangun tanpa listrik pada pagi hari Natal dan banyak lagi yang rencana perjalanan liburannya dibatalkan, meskipun badai selama lima hari yang menampilkan kondisi badai salju dan angin kencang menunjukkan tanda-tanda mereda.Badai itu memaksa pembatalan hampir 3.000 penerbangan AS pada Minggu, selain sekitar 3.500 dibatalkan Sabtu dan hampir 6.000 Jumat, menurut situs pelacakan Flightaware.com.Lebih dari 1.000 penerbangan AS telah dibatalkan hanya beberapa jam hingga Senin, situs web itu melaporkan.