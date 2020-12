Setelah Biden, Giliran Kamala Harris Disuntik Vaksin Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat Kamala Harris telah menerima suntikan vaksin virus korona (covid-19) dalam sebuah siaran langsung di televisi pada Selasa, 29 Desember. Harris yang datang dengan memakai masker, menerima suntikan dosis pertama vaksin di United Medical Center di Washington DC.Vaksin yang digunakan terhadap Harris adalah buatan perusahaan Moderna. Sementara rumah sakit yang dipilih Harris berlokasi di area yang dihuni banyak masyarakat etnis Afrika-Amerika.Usai disuntik vaksin covid-19, Harris mendorong masyarakat AS untuk memercayai proses vaksinasi yang berlangsung di seantero negeri."Saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa vaksin bisa didapat di wilayah tempat kalian tinggal. Vaksin juga mungkin akan disuntikkan oleh orang-orang yang kalian kenal," ujar Harris, dilansir dari laman Channel News Asia pada Rabu, 30 Desember 2020.Harris akan menjadi wapres pertama di AS dari kelompok etnis India-Amerika saat dilantik pada 20 Januari tahun depan. Ia juga akan menjadi wanita pertama di posisi tersebut, yang merupakan tertinggi kedua di Negeri Paman Sam.Sejumlah tokoh publik di AS telah menerima suntikan vaksin covid-19 di tengah sorot kamera. Wapres AS Mike Pence sudah terlebih dahulu disuntik beberapa pekan lalu.Presiden terpilih AS Joe Biden juga sudah menerima suntikan vaksin covid-19, yang disiarkan secara langsung pada 21 Desember.Baca: Biden Kritik Cara Pemerintahan Trump Distribusi Vaksin Covid-19 Sementara petahana Donald Trump, yang pernah dirawat akibat covid-19 pada Oktober lalu, sejauh ini belum bersedia divaksinasi. Gedung Putih mengatakan, Trump belum disuntik vaksin karena ingin memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok rentan terlebih dahulu.Regulator AS telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin covid-19 buatan perusahaan Moderna dan juga yang dikembangkan Pfizer bersama BioNTech.(WIL)