Cabut Kebijakan Trump, AS Mulai Terima Pencari Suaka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Joe Biden mulai mencabut kebijakan terdahulu era Donald Trump di bidang imigrasi dengan menerima gelombang pertama pencari suaka pada Jumat, 19 Februari 2021. Aturan baru era Biden mengizinkan para pencari suaka untuk memasuki AS selagi menunggu proses persidangan.Di era Trump, pencari suaka AS harus menanti proses persidangan di Meksiko.Jumat kemarin, sebanyak 25 imigran dinyatakan positif Covid-19 dan dibawa ke beberapa hotel di San Diego untuk dikarantina. Dari sana, mereka menempuh perjalanan dengan pesawat atau bus menuju tujuan akhir.AS berencana merilis 25 pencari suaka per hari di California. Imigran juga akan diizinkan masuk ke Brownsville dan El Paso, Texas, mulai pekan mendatang,Diestimasi ada sekitar 25 ribu pencari suaka yang ingin memasuki AS dengan kasus aktif. Ratusan dari mereke mencoba mengajukan banding.Otoritas AS memperingatkan imigran untuk tidak beramai-ramai datang ke perbatasan AS seperti di era Trump. Para imigran dan pencari suaka diminta untuk mendaftar secara daring melalui Komisaris Tinggi Pengungsian PBB mulai pekan depan."Aksi terbaru ini merupakan langkah lanjutan dalam komitmen kami mereformasi kebijakan imigrasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai negara ini," kata Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas, dilansir dari laman New York Post.Perkembangan terbaru pada Jumat kemarin adalah awal dari pemenuhan janji kampanye Biden untuk mengakhiri kebijakan era Trump bertajuk "Protokol Perlindungan Imigran."Baca: Lima Imigran Tewas dalam Pengejaran di Perbatasan AS-Meksiko Pada 9 Januari, seorang hakim federal memblokir aturan suaka yang diterapkan pemerintahan Trump.Menurut aturan suaka AS dan perjanjian internasional, siapapun yang memasuki Negeri Paman Sam berhak mengajukan suaka. Suaka akan diberikan kepada orang yang melarikan diri dari persekusi.(WIL)