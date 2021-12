Mantan Pasukan Keamanan Afghanistan Dibunuh Taliban, AS Meradang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) mengutuk Taliban atas pembunuhan singkat terhadap mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan yang dilaporkan oleh kelompok hak asasi manusia. AS menuntut penyelidikan cepat."Kami sangat prihatin dengan laporan pembunuhan dan penghilangan paksa mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan seperti yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch dan lainnya," bunyi pernyataan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Inggris, Jepang, dan lainnya, yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS, seperti dikutip AFP, Senin 6 Desember 2021."Kami menggarisbawahi bahwa tindakan yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan bertentangan dengan amnesti yang diumumkan Taliban," kata kelompok negara itu.Mereka juga menyerukan penguasa baru Afghanistan untuk memastikan amnesti ditegakkan dan "dijunjung tinggi di seluruh negeri dan di seluruh jajaran mereka" .Awal pekan ini Human Rights Watch (HRW) merilis sebuah laporan yang dikatakan mendokumentasikan ringkasan eksekusi atau penghilangan paksa 47 mantan anggota Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan, personel militer lainnya, polisi dan agen intelijen. Mantan anggota keamanan itu telah menyerah atau ditangkap oleh Pasukan Taliban dari pertengahan Agustus hingga Oktober."Kasus yang dilaporkan harus diselidiki segera dan dengan cara yang transparan, mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban, dan langkah-langkah ini harus dipublikasikan dengan jelas sebagai pencegah langsung terhadap pembunuhan dan penghilangan lebih lanjut," negara-negara tersebut -- yang meliputi Kanada, Selandia Baru, Rumania , Ukraina dan beberapa negara Eropa -- mengatakan dalam pernyataan mereka."Kami akan terus mengukur Taliban dengan tindakan mereka,” tegas mereka.Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus ketika pemerintah dukungan AS di Kabul dan militer negara itu runtuh.Kembalinya mereka untuk menguasai negara terjadi sekitar 20 tahun setelah mereka diusir oleh pasukan AS yang mengakhiri pemerintahan fundamentalis yang mendapat celaan karena perlakuan brutalnya terhadap perempuan, kegagalan untuk menegakkan hak asasi manusia dan interpretasi yang keras terhadap Islam.Para pemimpin Taliban saat ini, yang ingin mendapatkan kehormatan internasional, telah berjanji bahwa rezim mereka akan berbeda.Tapi pemerintah baru terus melakukan hukuman kekerasan, dan PBB telah menyatakan keprihatinan tentang "tuduhan yang kredibel" bahwa Taliban telah melakukan pembunuhan balasan sejak kemenangan mereka, meskipun janji amnesti bagi pasukan pemerintah yang jatuh.Dalam laporannya, HRW mengatakan para pemimpin Taliban telah mengarahkan pasukan keamanan yang menyerah untuk mendaftar ke pihak berwenang guna diperiksa terkait hubungan dengan unit militer atau pasukan khusus tertentu, dan untuk menerima surat yang menjamin keselamatan mereka."Namun, Taliban telah menggunakan pemeriksaan ini untuk menahan dan mengeksekusi atau menghilangkan paksa individu dalam beberapa hari setelah pendaftaran mereka, meninggalkan tubuh mereka untuk ditemukan oleh kerabat atau komunitas mereka," kata HRW.Washington mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Taliban awal pekan ini, putaran kedua diskusi sejak pasukan AS pergi.Pada pembicaraan di Doha, para pejabat AS mendesak kelompok Islam garis keras untuk menyediakan akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh negeri.